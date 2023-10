30-Jahr-Jubiläum der NÖ ARGE für Pflege und Betreuung

LR Teschl-Hofmeister: Danke für die wertvollen Dienste für unsere Landsleute und die gute Kooperation mit dem Land NÖ

St.Pölten (OTS) - Die NÖ ARGE für Pflege und Betreuung ist innerhalb der fünf Regionalgruppen das Bindeglied zwischen den privaten Einrichtungen und den Landes-Einrichtungen der NÖ Landesgesundheitsagentur. Über den „Lebenswelt Heim – Bundesverband“ stellt die ARGE die Vernetzung auf Bundesebene sicher, über das „European Ageing Network“ (E.A.N.) sogar auf internationaler Ebene. Am Montag feierte die NÖ ARGE für Pflege und Betreuung das 30-jährige Jubiläum. „Das Themenfeld Pflege und Betreuung ist eines der wichtigsten Anliegen unserer Landsleute. Die NÖ ARGE für Pflege und Betreuung ist getreu ihrem Motto ,Pflege am Puls der Zeit‘ eine wichtige Partnerin, um das Angebot in Niederösterreich stets weiterzuentwickeln und eine Balance zwischen Menschlichkeit und Professionalität zu schaffen“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister anlässlich der Jubiläumsfeier.

Als Interessenvertretung kann die NÖ ARGE für Pflege und Betreuung auf das Know-How vieler unterschiedlicher Persönlichkeiten zurückgreifen. Das macht sie zu einer viel geschätzten Gemeinschaft, deren Expertise immer wieder gefragt ist, um Stimmungsbilder innerhalb des Pflegesektors wiederzugeben, Konzepte auszuarbeiten, sich in Arbeitsgruppen einzubringen, Stellung zu beziehen oder Anliegen gegenüber der Politik zu vertreten. Auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Bewohners bzw. jeder einzelnen Bewohnerin einzugehen und ein entsprechendes Angebot anzubieten zählt dabei zu den Kernanliegen der NÖ ARGE für Pflege und Betreuung. „Das macht sie zu einer unverzichtbaren Unterstützerin bzw. Stimme fürs wertvolle Alter(n)“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse