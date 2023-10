Österreichischer Tierschutzverein – feierliche Eröffnung des Assisi-Tierschutzhofs Stockerau am Welttierschutztag

Ein Hof für Tiere in Not

Wien/Stockerau (OTS) - Am 4. Oktober 2023, dem Welttierschutztag, öffnete der neue Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereines feierlich seine Tore. Das Projekt, welches in fünfjähriger Bauzeit in enger Zusammenarbeit mit Stockerauer Handwerksbetrieben und der Unterstützung der Gemeinde Stockerau realisiert wurde, verkörpert einen vorbildlich artgerechten Lebensraum für Tiere und reflektiert eine gesunde Mensch-Tier-Beziehung.

Bürgermeisterin Mag. (FH) Andrea Völkl betonte: „Es freut uns, ein solch bedeutendes Vorzeigeprojekt in unserer Gemeinde zu haben. Der Assisi-Tierschutzhof ist ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, wie Innovation und Mitgefühl zusammenwirken können, um Tieren einen würdevollen Lebensraum zu bieten.“

Auf einem Areal von 16.400 m², das größer ist als zwei Fußballfelder, finden rund 80 Tiere einen naturnahen Lebensraum. Katzen, Hunde, Kaninchen aber auch größere Tiere wie Esel, Schafe, Ziegen oder Lamas können sich hier nach erlittenen Strapazen erholen und Schutz sowie kompetente Pflege erfahren.

Alfons Hargassner, Geschäftsführer des Österreichischen Tierschutzvereines, unterstrich die zentrale Rolle von privaten Spenden: „Unsere leidenschaftliche Arbeit im Bereich Tierrettung und Tierschutz wird ausschließlich durch private Zuwendungen ermöglicht. Auf unseren Höfen versorgen wir an die 150 Tiere täglich. Besonders in diesen Zeiten steigender Kosten sind wir auf die Großzügigkeit von Tierfreund*innen angewiesen. Ihre Unterstützung hilft uns in Not geratenen Tieren ein liebevolles Zuhause in einem beschützten Lebensraum zu sichern – für ein lebenswertes Österreich, für uns alle!“

Besucher*Innen sind jeden Samstag zwischen 11.00 und 15.00 Uhr eingeladen, den Assisi-Hof Stockerau kennenzulernen. Für Führungen steht Ihnen Almuth Eiböck unter Tel. +43 660 911 14 48 zur Verfügung.

Über den Österreichischen Tierschutzverein: Seit 1899 engagiert sich der Österreichische Tierschutzverein für Tiere in Not. Ursprünglich als "Österreichischer Tierschutz- und Tierasyl-Verein" gegründet, hat er wesentlich dazu beigetragen, den Tierschutz in Österreich zu etablieren. Das Engagement des Vereins wird ausschließlich durch Spenden finanziert.

