FACC ist erneut stärkste Zulieferer-Marke

Reputation Report 2023 – INDUSTRIEMAGAZIN und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung untersuchten Mediaplattformen.

Wien (OTS) - Zum dritten Mal untersucht der Reputation Report das Image der 439 größten österreichischen Industrieunternehmen in der digitalen veröffentlichten Meinung. Basis der Studie sind alle öffentlichen Aussagen über Unternehmen, die online verfügbar sind - in News- und Fachmedien, in Social Media Plattformen, in Blogs und auf Verbandsseiten. Untersucht wurde der Zeitraum 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023, identifiziert wurden Tonalität, Reichweite der getätigten Aussage und direkte Zuordenbarkeit zum Unternehmen.

Sieger in der Kategorie Automotive und Zulieferindustrie ist der oberösterreichische Flugzeugkomponentenhersteller FACC. Im Gesamtranking aller relevanten 439 B2B-Industriemarken belegen die Innviertler hinter dem Leiterplattenhersteller AT&S, dem salzburger Kranbauer Palfinger sowie dem Stahlkonzern Voestalpine knapp den vierten Rang. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die insbesondere unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit sowie den Fokus auf unsere Attraktivität als Arbeitgeber widerspiegelt. Hier werden wir auch in Zukunft zahlreiche weitere Initiativen setzen," sagt FACC CEO Robert Machtlinger.

