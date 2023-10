SPÖ-Schieder: Leistbarer Wohnraum ist ein Menschenrecht

Beim leistbaren Wohnen ist Wien Vorbild für ganz Europa

Wien (OTS/SK) - Auf Antrag der sozialdemokratischen S&D-Fraktion debattiert das EU-Parlament heute das Thema leistbares Wohnen. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder sagt: „Die steigenden Wohnkosten sind einer der größten Treiber der explodierenden Lebenskosten in Europa. Leistbarer Wohnraum wird knapp und gerade in Zeiten hoher Inflation wissen viele Menschen nicht mehr, wie sie ihre Mietkosten noch bezahlen sollen. Deshalb ist die Verbesserung bei der Leistbarkeit von Wohnraum eine der wichtigsten politischen Herausforderungen.“ ****

Andreas Schieder verweist auf die Stadt Wien als europäisches Best-Practice-Beispiel: „60 Prozent der Wienerinnen und Wiener leben im geförderten Wohnbau, jede:r vierte Wiener:in wohnt in einer der 1.800 Wohnanlagen der Stadt Wien. Die aktive Rolle der öffentlichen Hand sichert leistbaren Wohnraum für die breite Masse, während in anderen europäischen Großstädten die Lage am Wohnungsmarkt immer prekärer wird. Das Wiener Vorbild muss Schule machen, wir brauchen öffentliche Investitionen in den Wohnbau, im Besonderen in den sozialen und geförderten Wohnbau. Das muss Hand in Hand gehen mit dem Kampf gegen Leerstand und einem Verbot von Spekulationen mit Immobilien." (Schluss) ls

