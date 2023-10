Voglauer zu Landeshauptfrau-Stv. Landbauer: FPÖ macht Schwachsinns-Forderungen und will Klimakatastrophe weiter anheizen

Grüne: FPÖ steht für ideologiegetriebene Politik des alten Denkens

Wien (OTS) - „Die FPÖ steht für Politik aus der Vergangenheit, die von vorgestrigem Uralt-Denken geprägt ist und keine Lösungen für die Menschen bereithält. Ganz im Gegenteil, nähren sich Rechtspopulisten wie die Freiheitlichen an Problemen und wollen in Wahrheit gar keine tauglichen Lösungen für die Herausforderungen, vor denen die Menschen stehen. Das zeigt sich einmal mehr am absurden Tempo 150-Vorschlag von Landeshauptfrau-Stellvertreter Landbauer für Autobahnen. In Zeiten der Klimakrise und auch aus Gründen der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer:innen ist dieser Vorschlag deutlich abzulehnen. Offensichtlich ist der FPÖ die Sicherheit der Menschen auf Österreichs Straßen aber egal“, sagt Olga Voglauer, Generalsekretärin der Grünen.



„Während die FPÖ mit populistischen Schwachsinns-Forderungen um sich schreit und die Klimakatastrophe weiter anheizen will, sorgen die Grünen und Leonore Gewessler als Klimaschutzministerin tagtäglich dafür, dass Österreich im Klimaschutz zu den Vorreitern gehört und für die Menschen in Österreich eine klimaglückliche Zukunft möglich ist. Das ist auch das, was die Menschen von verantwortungsvoller Politik erwarten. Und keine ideologiegetriebene Politik des alten Denkens, wie sie Landeshauptfrau-Stellvertreter Landbauer gerne hätte“, schließt Voglauer.

