Lopatka ad Hafenecker: Das Außenministerium entscheidet sich stets für die bestqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leiterin des Kulturforums Paris in höchstem Ausmaß geeignet und zu keiner Zeit politisch aktiv – Enttäuschung bei unterlegenem Kandidaten rechtfertigt keine substanzlosen Unterstellungen

Wien (OTS) - "Das Außenministerium entscheidet sich stets für die bestqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Weltanschauung", stellt ÖVP-Außenpolitiksprecher Reinhold Lopatka in Richtung der haltlosen Behauptungen von FPÖ-Mandatar Hafenecker zur Leiterin des Kulturforums in Paris klar. Sie sei "als in höchstem Ausmaß geeignet" für diese Leitungsposition bewertet worden, im Unterschied zum unterlegenen Kandidaten. Dessen Enttäuschung sei verständlich, so Lopatka weiter, sei aber "keine Rechtfertigung für substanzlose Unterstellungen, die zurückzuweisen sind und einer Entwertung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichkommen". Darüber hinaus sei unmissverständlich festzuhalten, dass die nunmehrige Leiterin des Kulturforums in Paris zu keinem Zeitpunkt politisch aktiv war.

Alle Leitungsfunktionen des Außenministeriums – im In- und im Ausland – werden auf Basis des Ausschreibungsgesetzes besetzt. Lopatka, der von 2012 bis 2013 Staatssekretär im Außenministerium war: "Und dabei werden neben der Beurteilung der fachlichen Qualifikationen auch Führungskompetenzen abgefragt." Alle Bewerberinnen und Bewerber, die eine Laufbahn im Außenministerium anstreben, "müssen sich selbstverständlich den gesetzlich normierten, anonymisierten Auswahlverfahren unterziehen".

Lopatka abschließend: "Die wiederholten haltlosen Vorhaltungen der Freiheitlichen sind an den Haaren herbeigezogen und sind ein untauglicher Versuch zur Ablenkung vom außenpolitischen Dilettantismus der FPÖ, wie zuletzt bei ihrer Reise zu den Taliban nach Afghanistan. (Schluss)

