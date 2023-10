Brustkrebs-Awareness-Monat Oktober – Nach wie vor komplexe Behandlung bei Betroffenen mit metastasiertem Brustkrebs

Wien (OTS) - Rund 5.600 Frauen erkranken laut Österreichischem Krebsreport jährlich an Brustkrebs, das ist jede achte Frau.[1] Bei 20 Prozent der Brustkrebspatient:innen bildet der Tumor trotz Therapie Metastasen; bei 7 Prozent bereits bei Diagnose.[2] Trotz enormer Fortschritte in der Therapie ist die Behandlung metastasierter Patient:innen komplex und stellt Betroffene wie auch behandelnde Ärzt:innen oft vor große Herausforderungen. Im fernmetastasierten Stadium möchte man mit aktuellen Methoden die Lebenszeit verlängern und dabei die Lebensqualität so weit wie möglich aufrechterhalten, um weiterhin glückliche und lebenswerte Momente zu erleben. Anlässlich des Brustkrebs-Awareness-Monats Oktober wurde die Kampagne “MORE – Momente im Leben” präsentiert. Diese zeigt besondere Momente von metastasierten Krebspatient:innen in künstlerischer Form auf.

Metastasierter Brustkrebs stellt für viele Betroffene eine deprimierende und entmutigende Diagnose dar. Sie bedeutet, dass der Krebs bereits „gestreut“ hat und als unheilbar gilt. „ Man kann aber sagen, dass sich die Lebenserwartung mit metastasiertem Brustkrebs in den letzten 10 Jahren verdreifacht hat ”, erklärt Univ.- Prof. Dr. Christian SINGER, Leiter des BrustGesundheitszentrums und Leiter der Frauenklinik der medizinischen Universität Wien. Bei ca. 20 Prozent der Patient:innen mit frühem Brustkrebs tritt die Erkrankung – teils nach vielen Jahren – wieder auf und bildet Metastasen. Nur in ca. 7 Prozent der Fälle von neu diagnostiziertem Brustkrebs sind bereits Metastasen vorhanden.2 Warum Brustkrebs metastasiert hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ziel der Therapie ist es, den Betroffenen durch die Behandlung ein möglichst langes Leben bei guter Lebensqualität zu ermöglichen. „ Dafür gibt es sehr gute Therapieoptionen, die in den letzten Jahren erforscht und zugelassen wurden “, erklärt Univ. Prof.in-Doz.in Dr.in Marija BALIC, Vizepräsidentin Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group (ABCSG), Klinische Abteilung für Onkologie, LKH Universitätsklinikum Graz. Sie ergänzt weiters: „ Auch wenn die allgemeine Entwicklung bei den Brustkrebstherapien sehr positiv ist, wünsche ich mir für die Zukunft gute Rahmenbedingungen für die klinische Forschung in Österreich und vor allem die unmittelbare Verfügbarkeit von innovativen Therapien. Dies gilt für Brustkrebs im Allgemeinen, jedoch insbesondere für metastasierte Patient:innen, da hier Zeit eine noch größere Rolle für eine gute Prognose spielt .“ Damit Brustkrebs frühzeitig entdeckt und behandelt werden kann, spielt Vorsorge nach wie vor die wichtigste Rolle. „ Für alle Frauen gilt als wichtigste Botschaft, bestehende Vorsorge- und Früherkennungsangebote regelmäßig in Anspruch zu nehmen. Denn es gilt: Je früher der Krebs erkannt und behandelt wird, desto größer sind die Heilungschancen “, so Univ. Prof.in Doz. in Dr.in BALIC abschließend.

Bewusstsein für den metastasierten Brustkrebs schaffen

Die Diagnose metastasierter Brustkrebs stellt sowohl Betroffene als auch deren Umfeld vor große Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, für dieses Thema zu sensibilisieren und aufzuklären. Dazu soll die Kampagne „MORE – Momente im Leben“ einen wesentlichen Beitrag leisten. Ziel ist es, Frauen, Patient:innen und deren Umfeld über die Erkrankung metastasierter Brustkrebs sowie die mittlerweile damit verbundene erhöhte Lebenserwartung und Lebensqualität aufzuklären. Um anderen Frauen Mut zu machen und aufzuzeigen, dass auch mit der Diagnose metastasierter Brustkrebs schöne Momente im Leben möglich sind, setzt sich die Langzeitbetroffene Christa BLEYER für dieses Thema ein. Ihren Leidensweg und ihre Motivation schildert sie folgendermaßen: „ Ich verspürte Schmerzen in der linken Brust und bin ins Urania Center zur Mammographie gegangen. Dort wurde mir gesagt, ich soll sofort zu meinem Gynäkologen gehen, es ist Brustkrebs. Der Weg von den ersten Symptomen bis zur Diagnose und Therapie war ein schneller, wofür ich sehr dankbar war. Doch der Krebs kam bei mir nach einigen Jahren – im Jahr 2009 - zurück, diesmal war es die Diagnose metastatierter Brustkrebs, insgesamt hatte ich fünf weiteren Krebsarten. Das war nicht einfach, aber mit meiner Familie und meinem Freundeskreis, hatte ich eine tolle Unterstützung. Mit meiner Geschichte möchte ich anderen Betroffenen und auch deren Angehörigen gerne vermitteln, dass das Schicksal oft wirklich grausam zuschlägt, aber man immer noch – und immer wieder – Gründe findet, um das Leben so gut wie möglich zu genießen. Und ich bin sehr dankbar, dass es innovative und wirksame Therapien gibt, sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier .“

Die Kampagne „MORE – Momente im Leben“

Den Kern der Kampagne bilden 10 Kunstwerke in Form von Bildern, Fotographien und Skulpturen. Diese veranschaulichen, was besondere Momente im Leben von Betroffenen und ihren Angehörigen ausmachen und bedeuten. Dazu wurden metastasierte Brustkrebspatient:innen befragt, was ihnen im Leben besonders wichtig ist. Die Themen reichen von Urlaub und Entspannung, Zeit mit der Familie bis hin zu gemeinsamer Zeit mit liebgewonnenen Tieren. Mit den Patientenfällen, die hinter dem Projekt stehen, ist Univ.-Prof. Dr. Christian SINGER vertraut, der die Kampagne unterstützt: „ Jeder betroffene Mensch geht anders mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung um. Manchmal ändert sich der Umgang mit der Erkrankung von Tag zu Tag, je nachdem, welche Bedürfnisse und Herausforderungen gerade im Vordergrund stehen. Die Kampagne und die im Mittelpunkt stehenden Kunstwerke zeigen diese Situation sehr gut auf, die ich in der Praxis tagtäglich bei meinen Patient:innen miterlebe .“

Kreativ umgesetzt und verarbeitet wurde der Input der Patient:innen von renommierten Künstlerinnen, die in Österreich leben und arbeiten. Mitgearbeitet haben hier unter anderem: Eva Beresin, Franziska Maderthaner und Gisela Stiegler. Das Leitbild der Kampagne wurde von Eva Beresin gestaltet und zeigt das Thema „Familienessen“ auf. Die Kunstwerke sind online auf auf www.more-momente.at ausgestellt. In Kooperation mit dem Dorotheum in Wien wird ein Teil der Kunstwerke in einer Auktion Anfang Februar 2024 versteigert. „ Das Dorotheum als größtes Auktionshaus in Mitteleuropa und das führende Auktionshaus im deutschsprachigem Raum ist der kompetente Partner bei der Durchführung von Kunstauktionen. Kunst für den guten Zweck heißt es im Dorotheum bei bis zu 30 Auktionen pro Jahr. Wir freuen uns, dass wir mit dem Erlös der Kunstauktion, die im Februar 2024 stattfinden wird, Brustkrebspatient:innen unterstützen können und gleichzeitig Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und die Forschung fördern “, betont Ingeborg Fiegl, Presse und PR beim Dorotheum in Wien. Der Erlös der Auktion kommt einer Krebsorganisation zugute.

