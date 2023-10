Vorarlberger Landessieger für ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ steht fest

Der Spullersee vertritt Vorarlberg als Bundeslandsieger bei der österreichweiten Hauptabendshow am 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit zehn Jahren gehört „9 Plätze – 9 Schätze“ zu Österreich wie der Nationalfeiertag. Verborgene Orte und landschaftliche Raritäten werden präsentiert. Das Fernsehpublikum kann dabei jährlich den schönsten Platz Österreichs wählen. Von den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern wurde nun bestimmt, welches Naturjuwel das westlichste Bundesland heuer vertritt. Zur Wahl standen der entschleunigende Alte Rhein, das beliebte Ausflugsziel Niedere und der eindrucksvolle Spullersee.

Würdiger Vorarlberg-Sieger

Als Landessieger ging der Spullersee im Klostertal hervor, der nun Vorarlberg bei der Wahl zum schönsten Platz Österreichs in der ORF-TV-Show „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ am 26. Oktober 2023 um 20.15 Uhr in ORF 2 vertreten wird. Der Spullersee liegt auf 1.800 Meter Höhe im Lechquellengebirge, eingebettet in eine malerische Bergkulisse und gehört zum Gemeindegebiet von Dalaas. Die Möglichkeiten zum See zu gelangen sind vielfältig: es gibt unterschiedliche Wanderrouten, Touren fürs Mountain- oder E-Bike oder einen Wanderbus.

Natursee mit viel Energie

Ursprünglich war der Hochgebirgssee ein kleiner Natursee, das umliegende Alpgebiet kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Das Spullersee-Kraftwerk erzeugt seit fast 100 Jahren Strom für das Vorarlberger Bahnnetz. Der See ist dafür von zwei Seiten aufgestaut worden, die alpine Flora hat sich das Gebiet wieder zurückerobert. Seit gut 100 Jahren gibt es die Ravensburger Hütte. Sie liegt etwas oberhalb des Sees, mit herrlichem Blick aufs Wasser und ins Lechquellengebirge. Die Alpenvereinshütte ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderer und Kletterer. Große und kleine Wanderungen, eine Besteigung eines 2.000er-Gipfels oder eine gemütliche Runde um den See sind hier möglich. Bezaubernd ist die eindrucksvolle Kulisse mit wunderschönen Motiven: glitzerndes Wasser neben schroffen Felsen, Berge, die sich im See spiegeln und Angler, die die Ruhe genießen. Der Spullersee ist auf jeden Fall ein Ort, an dem es Sinn macht, innezuhalten und den Moment zu genießen. Schließlich handelt es sich um eine Kraftquelle im doppelten Sinn.

Publikums-Voting bei TV-Show

Ob der Spullersee auch österreichweit zum Siegerplatz gekürt wird, entscheidet sich bei der ORF-TV-Show „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ am 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2. Da hat das Fernsehpublikum das Sagen. Denn beim Telefon-Voting können alle während der Sendung die Stimme abgeben und den Lieblingsplatz mit einem Anruf nach vorne bringen.

Prominente Vorarlberger Unterstützung

In der großen TV-Show am Nationalfeiertag wird ORF-Vorarlberg-Moderatorin Kerstin Polzer den Spullersee als schönsten Platz Vorarlbergs 2023 präsentieren. Prominente Unterstützung bekommt sie von der Vorarlberger Schauspielerin und Sängerin Laura Bilgeri.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der 1.826 Meter hoch gelegene Spullersee ist bis zu 45 Meter tief. In ihm spiegelt sich ein wunderbares Wandergebiet, eingebettet zwischen Spuller Schafberg und Plattnitzer Jochspitze. Ich bin überzeugt, dieser einmalige Kraftort wird den Österreicherinnen und Österreichern gefallen.“

Kerstin Polzer, Moderatorin ORF Vorarlberg: „Im zehnten Jahr ‚9 Plätze 9 Schätze‘ schickt Vorarlberg mit dem Spullersee einen starken Kandidaten ins bundesweite Rennen. Vorarlberg hat alle zwei Jahre mit einem See gewonnen, zuletzt 2021 mit dem Wiegensee. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben mit dem Spullersee sicher eine gute Wahl getroffen!“

