Sima/Figl: Finale Phase der LED-Umstellung: Historische Leuchten werden getauscht

Umrüstungsoffensive der Stadt seit 2017 – Tausch-Start der historischen Vintageleuchten läutet letzte Phase ein – bis zu 60 % weniger Energieverbrauch

Wien (OTS) - Led it schein! Unter diesem Motto läuft die Umrüstung der Wiener Beleuchtung auf LED-Technik auf Hochtouren! Nach dem abgeschlossenen Tausch der rund 50.000 Seilhängeleuchten und dem zurzeit laufenden Tausch der 80.000 Ansatzleuchten – also jener die an einem Mast befestigt sind - beginnt nun auch die Umrüstung der rund 7.000 historischen Leuchten im Wiener Stadtgebiet. Allein im geschichtsträchtigen 1. Bezirk werden rund 1.400 Leuchten umgerüstet. Beim Tausch dieser sogenannten Vintageleuchten bleiben die historischen Gehäuseformen erhalten, die nächtliche Beleuchtung durch LED-Technik wird jedoch wesentlicher effizienter: Die Lampen verbrauchen künftig bis zu 60 % weniger Energie.

„Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist ein großer Schritt Richtung Energieeffizienz und Klimaschutz. Bis zu 60 % der bisher benötigten Energie können so eingespart werden! Ich freue mich, dass wir mit dem Start des Vintage-Lampen Tauschs jetzt die finale Phase unserer Umrüstungsoffensive einläuten können“, so die für Beleuchtung zuständige Stadträtin Ulli Sima. Bis 2026 soll die gesamte Umstellung abgeschlossen sein.

Bezirksvorsteher Markus Figl: „Für die Innere Stadt ist der Vintage-Leuchtentausch ein Beitrag für den Erhalt des UNESCO-Weltkulturerbes. Gemeinsam mit der Stadt hat der Bezirk darauf bestanden, dass besonders im sensiblen Altstadtbereich Nachbauten der historischen Gehäuseformen verwendet werden, da sich die architektonischen Qualitäten des historischen Zentrums auch in der Stadtmöblierung widerspiegeln. Ich freue mich, dass zeitgemäße Technik mit jenem Respekt verbunden wird, den es im Umgang mit dem historischen Erbe der Inneren Stadt braucht.“

Bessere Beleuchtungsqualität

Die Lampen sorgen durch den Einsatz von gerichtetem Licht zudem für eine Verbesserung der Beleuchtungsqualität. Mit der Umrüstung werden somit nachhaltige, wartungsfreundliche, lichttechnisch optimierte und energieeffiziente Leuchten mit einer durchschnittlichen Energieeinsparung in den historischen Bereichen des Wiener Stadtgebiete installiert.

Weniger Lichtverschmutzung, besserer Insektenschutz und Schlaf für Anrainer*innen

Die neuen Leuchten vermeiden durch die gezielte Lichtführung nach unten die direkte Aufhellung des Nachthimmels. Das reduziert die Lichtverschmutzung. Das angenehmere und direkte Licht schützt auch die Wiener Insektenpopulation und trägt so zum Artenschutz bei: Vergleichsstudien mit modernen LED-Leuchten haben gezeigt, dass diese bis zu 80% weniger Insekten als die bisherigen Leuchten anlocken. Abgesehen vom aktivem Klima- und Insektenschutz bringen die neuen Leuchten auch einen angenehmen Nebeneffekt: durch die verbesserte Lichtführung dringt weniger Licht in die Wohnräume und lässt die Wiener*innen so künftig besser schlafen.

Bei Licht-Ausfall: Lichttelefon unter 0800 33 80 33 anrufen

Die modernen LED-Leuchten weisen eine hohe Betriebssicherheit auf und haben eine vertragliche Gewährleistung von 17 Jahren. Sollte dennoch einmal eine Leuchte ausfallen, bittet die MA 33 - Wien leuchtet um eine Meldung beim Lichttelefon unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 33 80 33. Das Montageteam von Wien leuchtet kümmert sich schnellstmöglich um die Behebung der Störung.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Can Güven

Mediensprecher StRin Ulli Sima

Can-paul.gueven @ wien.gv.at

0676811881350