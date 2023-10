AVISO: 25 Jahre Gewaltschutzzentrum Oberösterreich mit BM Zadic und BM Karner

Festveranstaltung mit Fachvorträgen anlässlich 25 Jahren Gewaltschutzzentrum Oberösterreich mit BM Karner und BM Zadic am 5. Oktober 2023, ab 12:30 Uhr, Altes Rathaus Linz

Wien (OTS) - Anlässlich 25 Jahren Gewaltschutzzentrum Oberösterreich findet am 5. Oktober 2023 in Linz eine Festveranstaltung mit Fachvorträgen von Expertinnen statt. Justizministerin Alma Zadic und Innenminister Gerhard Karner werden an der Veranstaltung teilnehmen.

Wann: 5. Oktober 2023, ab 12:30 Uhr

Wo: Altes Rathaus Linz, Hauptplatz 1, 4020 Linz

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.





