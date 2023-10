Wiener FPÖ startet große Umfrage zur Situation im Gemeindebau

Anliegen der Bewohner*innen werden ab sofort gesammelt

Wien (OTS/RK) - Die FPÖ-Wien hat heute, Mittwoch, im Rahmen einer Pressekonferenz den Start einer großen Gemeindebauumfrage präsentiert. Das Thema der Befragung ist die, laut nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp, „verheerende Stimmung in den Gemeindebauten Wiens“.

„Die Menschen fühlen sich nicht gehört“, sagte Nepp. Er verwies dabei auf lange Wartzeiten bei der Bearbeitung von Problemen bei Wiener Wohnen, zahlreiche ans Tageslicht gekommene „Skandale“ sowie auf einen „immensen Sanierungsstau“ bei Gemeindebauten durch die Stadt Wien. Mit Hausbesuchen von Funktionär*innen und einem Online-Fragebogen sollen in den kommenden Wochen die „Sorgen und Ängste“ der Bewohner*innen gesammelt werden. Abgefragt werden etwa die Wohnsituation oder das nachbarschaftliche Zusammenleben. Die Ergebnisse sollen, so Nepp, in die politische Arbeit miteinfließen.

Klubobmann Maximilian Krauss übte Kritik an der „Blackbox Wiener Wohnen“ und forderte Transparenz und die regelmäßige Veröffentlichung aktueller Zahlen aus dem Gemeindebau. Laut Krauss müsse der Gemeindebau auch „wieder zu einer Oase für Österreicher“ werden.

