ASFINAG: Wiederholt starkes Verkehrsaufkommen rund um das Wochenende zu erwarten

A 9 als Alternativroute bei Stau auf A 10; Instandsetzungen A 13 Luegbrücke

Wien (OTS) - Durch das anhaltend warme Wetter in Österreich und dem Fenstertag und Feiertag in Deutschland mit dem Tag der Deutschen Einheit, rechnet die ASFINAG auch am kommenden Wochenende mit viel Verkehr speziell auf den Nord-Süd-Verbindungen. So ist vor allem auf der A 10 Tauernautobahn vor dem Tunnel-Baustellenbereich zwischen Werfen und Golling mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Die ASFINAG rät daher dazu, die Verkehrssituation vor Fahrtantritt (etwa über die Webcams in der kostenlosen ASFINAG App) zu checken. Infos zur aktuellen Verkehrslage auf der A 10 findet man auch auf www.asfinag.at/a10. Bei Überlastung und beginnendem Stau wird auch die A 9 Pyhrnautobahn als Alternativroute empfohlen. Entsprechende Empfehlungen wird die ASFINAG im Falle eines längeren Staus auf der A 10 auch auf allen Anzeigemöglichkeiten aufschalten.

Grenzkontrollen an der Grenze zur Slowakei

Seit Mittwoch, 4. Oktober wird bei der Einreise nach Österreich von der Slowakei kommend kontrolliert. Daher kann es bei der Einreise bei Kittsee an der A 6 Nordostautobahn zu Verzögerungen kommen.

Sanierung Luegbrücke auf der A 13 Brennerautobahn

Die ASFINAG muss ab 8. Oktober dringend notwendige Sanierungen und Instandsetzungen an der Luegbrücke durchführen. Dies betrifft unter anderem auch Sanierungen der Fahrbahn, diese Arbeiten sind naturgemäß witterungsabhängig. Die gesamten Arbeiten finden von Sonntagabend (ab 22 Uhr) bis Freitag (bis 5 Uhr) statt, die Wochenenden sind somit ohne Einschränkungen seitens der ASFINAG geplant. Die unbedingt erforderlichen Arbeiten finden im Zeitraum von 8. bis 13. Oktober bzw. 16. bis 20. Oktober statt. Dafür sind teilweise einspurige Verkehrsführungen erforderlich. Während der eigentlichen Belagssanierungen wird der gesamte Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Brenner jeweils mit einer Spur pro Richtung geführt. Auch die Autostrada del Brennero muss notwendige Sanierungen im Bereich des Grenztunnels Brenner durchführen. Diese finden im Zeitraum von 9. bis 24. Oktober ebenso mit einer einspurigen Verkehrsführung statt. Die Autobahnbetreiber ASFINAG und Autostrada haben sich somit grenzüberschreitend abgestimmt und die Maßnahmen koordiniert, um die Gesamtbelastung für die Verkehrsteilnehmenden zu reduzieren.

