16. Bezirk: „Valentins Panoptikum“ im Weinhaus Sittl

Wien (OTS/RK) - Mit Unterstützung des Bezirkes zeigt der Kultur-Verein „ergo arte – Wien“ am Dienstag, 10. Oktober, ab 19.00 Uhr, im „Weinhaus Sittl“ (16., Lerchenfelder Gürtel 51) das erheiternde Programm „Valentins Panoptikum“. Die Hommage an den großen deutschen Humoristen Karl Valentin (1882 – 1948) enthält Erkenntnisse wie „Mögen hätt‘ ich schon wollen, aber dürfen hab‘ ich mich nicht getraut“ und „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“. Der Eintritt ist kostenlos. Reservierung von Zählkarten: Telefon 0699/111 27 543. Auskunft per E-Mail: info@ergoarte.com.

Regisseur Peter Pausz beschreibt die humorige Produktion: „In einem Kuriositätenkabinett verirrt man sich in der Absurdität der Alltäglichkeit“. Die Schauspieler David Czifer, Max Mayerhofer und Mara Koppitsch sagen über die belustigende Valentin-Revue: „Ein Aquarium voll Regen, voll Traufe, voll Wortklauberei“. Im Internet sind umfassende Angaben über den Kultur-Verein „ergo arte – Wien“ zu finden: www.ergoarte.com.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

presse.wien.gv.at