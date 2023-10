Bis zu 593.000 feierten gemeinsam mit der „Soko Donau“ deren Dienstjubiläum

Erfolgreicher Auftakt der neuen Ausgaben mit 250. Folge in Spielfilmlänge

Wien (OTS) - Gelungenes Jubiläum für Brigitte Kren, Andreas Kiendl, Lilian Klebow, Martin Gruber, Maria Happel und Helmut Bohatsch! Bis zu 593.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren gestern, am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, mit dabei, als die Top-Cops der „Soko Donau“ um 20.15 Uhr in ORF 1 zu ihrem 250. Einsatz gerufen wurden. Durchschnittlich wollten sich 572.000 Personen den Auftakt zu den neuen Folgen der 17. und 18. Staffel mit dem Titel „Der große Mitsch“ (Regie: Sophie Allet-Coche) rund um eine erdrosselte Escort-Dame und Sterne aus dem Sisi-Diadem – zum festlichen Anlass in Spielfilmlänge – bei einem Marktanteil von 22 Prozent nicht entgehen lassen. In den Zielgruppen 12-29 bzw. 12-49 lag der Marktanteil bei 17 bzw. 19 Prozent. Am Dienstag, dem 10. Oktober, steht um 20.15 Uhr in ORF 1 eine „Nahaufnahme“ der „Soko Donau“ für ein Online-Magazin auf dem Programm.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von SATEL Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Niederösterreich sowie der Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

Alle bisherigen Folgen der Erfolgsserie „Soko Donau“ sind auf Flimmit abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at