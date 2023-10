Mit Bernadette Geieregger wird neue Bundesrätin aus Niederösterreich morgen angelobt

Wien (OTS) - Morgen, Donnerstag, wird zu Beginn der Plenarsitzung des Bundesrates mit Bernadette Geieregger eine neue Bundesrätin für das Land Niederösterreich angelobt. Sie folgt auf das Mandat von Marlene Zeidler-Beck, die wieder in den Landtag gewechselt ist.

Seit 2020 ist Geieregger, Jahrgang 1992, Bürgermeisterin der Marktgemeinde Kaltenleutgeben. Zuvor war sie Landesgeschäftsführerin der JVP NÖ in St. Pölten und geschäftsführende Gemeinderätin in der Marktgemeinde Kaltenleutgeben und zuständig für Familie und Soziales. Geieregger hat an der IMC Krems ihren Bachelor abgeschlossen und schließt demnächst ihr Studium der Beratungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Mediation und Konfliktregelung ab. Zuvor war sie unter anderem als Mitarbeiterin im Einkauf und als Sachbearbeiterin in der Privatwirtschaft tätig. Geieregger ist seit 2023 selbständig als Mediatorin tätig.

Der Fraktionsvorsitzende der ÖVP-Bundesräte, Karlheinz Kornhäusl, begrüßte die neue Bundesrätin herzlich und wünscht ihr alles Gute für ihre politische Tätigkeit im Hohen Haus. „Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit im Interesse der Menschen in unserem Land.“ (Schluss)

