Neu: Klimaschmankerl-Broschüre der Naturfreunde Österreich

Wien (OTS) - Als eine der führenden Natur- und Umweltschutzorganisationen des Landes setzen sich die Naturfreunde Österreich schon seit vielen Jahren für ein klimafreundliches Leben ein. Dazu zählt auch eine klimabewusste Ernährung mit regionalen Zutaten und reduziertem Fleischkonsum. Die soeben veröffentlichte Broschüre „Klimaschmankerl. Vegetarische und vegane Hüttenrezepte“ lädt alle dazu ein, köstliche fleischlose Gerichte zu kochen und damit sich selbst und unserer Umwelt etwas Gutes zu tun.

Zucchini-Sellerie-Cremesuppe mit gerösteten Walnüssen, Rote-Bete-Falafel-Bowl, Gemüsequiche, Schwarzbeer-Buchteln, Mohn-Zitronen-Kuchen … klingt alles sehr verlockend und schmeckt himmlisch. Die Rezepte für diese schmackhaften Gerichte stammen von Naturfreunde-Hüttenwirtinnen und -wirten und sind in der eben erschienenen 72-seitigen Broschüre „Klimaschmankerl. Vegetarische und vegane Hüttenrezepte“ nachzuschlagen. In Zusammenarbeit mit 14 Naturfreunde-Hütten (Ennser Hütte, Gföhlberghütte, Hans-Berger-Haus, Höllensteinhaus, Hofgasteinerhaus, Naturfreundehaus Knofeleben, Oskar-Schauer-Haus, Pinzgauer Hütte, Pottschacherhütte, Rohrauerhaus, Schutzhaus Neubau, Waxriegelhaus, Weichtalhaus und Wiesberghaus) wurden Rezepte für 26 fleischlose Gerichte gesammelt, die auch die größten Feinschmecker*innen überzeugen werden. Die in der Broschüre vorgestellten Speisen sind eine Kostprobe dafür, wie vielfältig vegetarische und vegane Gaumenfreuden sein können. Die speziell für die Broschüre mit viel Liebe zum Detail angefertigten stimmungsvollen Fotos von Carina Fritz machen darauf Gusto, gleich mit dem Kochen zu beginnen!

„Mit unseren Klimaschmankerln zeigen wir, dass vegetarische und vegane Ernährung nichts mit Verzicht zu tun haben“, so der Vorsitzende der Naturfreunde Österreich Mag. Andreas Schieder, der selbst gerne zum Kochlöffel greift. „Sie sind nämlich nicht nur klimafreundlich und gesund, sondern schmecken auch vorzüglich!“

Klima retten mit Genuss!

Durch die Klimawandeldiskussion haben sich auch hierzulande die Ernährungsgewohnheiten geändert: Rund 10 Prozent der Österreicher*innen ernähren sich fleischlos, die Zahl der Flexitarier*innen, also der Menschen, die bewusst ihren Fleischkonsum reduzieren, steigt enorm. Immer mehr Gäste von Naturfreunde-Hütten fragen von sich aus nach vegetarischen oder veganen Gerichten. „Aus diesem Grund bieten ausgewählte Naturfreunde-Hütten seit 2023 mit ihren Klimaschmankerln nach dem Motto ,Klima retten mit Genuss‘ attraktive fleischlose Gerichte aus möglichst regionalen (Bio)Zutaten an“, erklärt DIin Regina Hrbek, Leiterin der Abteilung Natur- und Umweltschutz und Hüttenmanagement der Naturfreunde Österreich. „Unsere neue Klimaschmankerl-Broschüre beweist, wie abwechslungsreich eine fleischlose Küche sein kann. Wir möchten damit viele Menschen und natürlich auch weitere Hüttenwirtinnen und -wirte dazu ermuntern, vermehrt vegetarisch oder vegan zu kochen.“

Der Ernährungsbereich ist nämlich für mehr als ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, wobei ein Großteil der Herstellung tierischer Produkte zugerechnet wird. In den letzten 20 Jahren hat sich der weltweite Fleischkonsum mehr als verdoppelt. Aktuell werden bereits rund 70 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche der Erde für tierische Produkte beansprucht, die Tendenz ist weiterhin steigend. In Österreich beträgt der jährliche Fleischkonsum im Durchschnitt fast 60 kg pro Person – die dreifache Menge von dem, was Ernährungsfachleute empfehlen. Wer öfter vegetarische oder vegane Gerichte genießt, tut sich daher selbst etwas Gutes, leistet einen wertvollen Beitrag für den Schutz des Klimas sowie unserer ökologischen Ressourcen und mindert Tierleid.

Bestellungen und Download der kostenlosen Klimaschmankerl-Broschüre sowie weitere klimaschonende Rezepte, findet man unter: umwelt.naturfreunde.at.

