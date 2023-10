90.000 Besucher bei AustrianSkills: Staatsmeisterschaften in Wels eröffnet

Mehr als 100 Jungfachkräfte rittern in elf Berufen um den Staatsmeistertitel. 90.000 Besucher haben sich für das Event und die Messe „Jugend & Beruf“ angekündigt

Wien (OTS) - Von Chemielabortechnik über Floristik bis zu Lkw-Technik oder Spenglerei: Gleich elf Bewerbe werden bei AustrianSkills, den Staatsmeisterschaften der Berufe, bis inklusive Freitag ausgetragen. Rund 100 Jungfachkräfte aus ganz Österreich rittern an drei Wettbewerbstagen um den begehrten Titel – und die damit verbundene Qualifikation für die Berufs-Weltmeisterschaft WorldSkills 2024 in Lyon, Frankreich.

Den Teilnehmenden wird dabei alles abverlangt, erklärt Jürgen Kraft, Geschäftsführer von Skills Austria: „Unsere Jungfachkräfte müssen berufsspezifische Aufgabenstellungen unter einem enormen Zeitdruck meistern. Dabei müssen sie nicht nur technisches Geschick und Fachwissen auf höchstem Niveau, sondern auch hohe Präzision und Kreativität an den Tag legen. Die wochenlangen Vorbereitungen auf das Event müssen nun punktgenau abgerufen werden.“

Einladung an Interessierte

Auch die vielen Fans und Zuschauer:innen müssen – zumindest während des Wettbewerbs – von den Berufsassen ausgeblendet werden: Rund 90.000 Menschen haben sich für AustrianSkills bzw. die zeitgleich im Messezentrum Wels stattfindende Berufsinformationsmesse „Jugend & Beruf“, mit 22.500 Quadratmeter die größte ihrer Art in Österreich, angekündigt.

„Wir laden Schaulustige, Interessierte und vor allem Jugendliche ein, vorbeizukommen und sich ein Bild von den vielfältigen Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung zu machen. AustrianSkills sind nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Gelegenheit, sich über die Zukunftsperspektiven in verschiedenen Berufen zu informieren. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, handwerkliche Exzellenz und das Talent unserer jungen Fachkräfte hautnah zu erleben“, sagt Jürgen Kraft.

Zu sehen sind in Wels elf Wettbewerbsberufe:

Chemielabortechnik

Elektronik

Fleischverarbeitung

Floristik

Gartengestaltung (Teambewerb)

Grafik Design

Lkw-Technik

Land- und Baumaschinentechnik

Maschinenbau CAD

Maschinenbautechnik (Industriemechanik)

Spengler:in

Ausgetragen werden die Wettkämpfe täglich zwischen 9 und 17 Uhr in der „Rotax“-Halle sowie in Halle 21/C. Am Samstag, 7. Oktober, folgt ab 14 Uhr die öffentlich zugängliche Siegerehrung auf dem Areal.

Medaillenentscheidung bei Teambewerb Industrie 4.0

Bei dieser werden – neben den Staatsmeistertiteln – auch Medaillen vergeben: Der Wettbewerbsberuf Industrie 4.0 wird als „European Vocational Championship“ durchgeführt. „Wir setzen uns mit dieser Initiative dafür ein, das Interesse der Mitglieder von WorldSkills Europe zu steigern, um den Wettbewerb in den kommenden EuroSkills-Wettbewerben erneut zu etablieren und weiterzuführen“, erklärt Kraft. Für Österreich geht das oberösterreichische Duo Georg Buchner und Elias Friesenecker an den Start. Insgesamt messen sich die rot-weiß-roten „Young Professionals“ in diesem Teambewerb mit sechs Nationen.

Mehrteilige Staatsmeisterschaften

Die Staatsmeisterschaften in Wels stehen an der Spitze eines spannenden und mehrteiligen Skills-Herbstes: So kämpfen die Konditor:innen von 7. bis 9. Oktober in der Landesberufsschule Baden (NÖ) um den Staatsmeistertitel. In der HTL für Lebensmitteltechnologie in Wels (OÖ) sind von 13. bis 15. Oktober die Bäcker:innen am Start. Hotelrezeptionist:innen, die Spezialist:innen im Restaurantservice sowie Köchinnen und Köche buhlen von 26. bis 28. Oktober in der Berufsschule Altmünster (OÖ) um die begehrten Titel. In Salzburg kommt es von 23. bis 26. November (zeitgleich mit der Berufs-Infomesse) zum finalen AustrianSkills-Showdown. (PWK335/HSP)

Fotos von AustrianSkills/Wels werden auf dem Flickr-Kanal zeitnah aktualisiert ( hier klicken ) © Skills Austria/Florian Wieser.

