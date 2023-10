Vom Fuhrparkmanager zum Mobilitätsverantwortlichen

Der Fuhrparkverband Austria informiert über Einsatz und Nutzen eines Mobilitätskontos als Grundlage für eine flexible und nachhaltige Unternehmens-Mobilität.

Wien (OTS) - Der Fuhrparkverband Austria (FVA) lädt am kommenden Mittwoch, 11. Oktober 2023 um 15 Uhr alle Unternehmen mit Fuhrparken in Österreich zur Teilnahme an einer kostenfreien online-Veranstaltung ein, in welcher über den Einsatz eines Mobilitätskontos im Firmen- und Konzernbereich informiert wird. „Im Mittelpunkt steht der Unternehmenstrend, Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Das Dienstauto war ein Imageträger, der in seiner bisherigen Form so vielfach nicht mehr gefragt ist“, betont FVA-Obmann Henning Heise. Er konnte Tobias Kern, Mitbegründer und Managing Director des Frankfurter Beratungsunternehmens 1st Mobility, als Vortragenden gewinnen, der über Perspektiven und Lösungen in den Sektoren Mitarbeiter-Mobilität von Morgen, deren operative Umsetzung sowie Möglichkeiten Software-basierter Unterstützung referiert.

„Das Tätigkeitsfeld der Fuhrparkmanager ist in den letzten Jahren zunehmend schwieriger und komplexer geworden, sie sind nun einem stetigen Wandel hin zum Mobilitätsmanager unterworfen“, so Kern, dessen Beratungsfirma den herausfordernden Auswirkungen mit Hilfe eines Mobilitätskontos auf Grundlage einer tiefenintegrierten Mitarbeiter-App begegnet. „Die Zukunft“, erläutert Tobias Kern, „gehört einer kompletten intermodalen Vermischung und flexiblen Angeboten aus zum Teil kleineren Dienstwagen, Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, spezifischen regionalen und städtischen Angeboten sowie etwa auch zugehörigen Gehaltumwandlungen im Benefit-Bereich der Unternehmen.“

Die langjährige stellvertretende Leiterin des Öamtc-Fuhrparkmanagements und stellvertretende FVA-Obfrau Marcella Kral konnte sich bereits kürzlich in einer internen Veranstaltung mit den Lösungsansätzen eines Mobilitätskontos vertraut machen. „Es braucht eine ordentliche Software auf dem Weg vom Fuhrpark- zum Mobilitätsmanager“, erklärt Kral, „denn eine maßgeschneiderte Servicelösung verschiedener Mobilitätsformen ist ein tolles und innovatives Angebot.“ Zudem würde diese auch die Mitarbeiter-Rekrutierung und -Bindung, vor allem in der jüngeren Generation, unterstützen.

FVA-Vorstand Michael Närr, Fuhrpark-Leiter der Niederösterreichischen Versicherung, zieht auch die Nachhaltigkeits-Verantwortliche seines Unternehmens, Polina Gavrikova, bei. Diese betont: „Ich dachte im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit gar nicht aktiv an dieses Thema, nun sehe ich die Verbindung zu meinem Aufgabengebiet, neuen Facetten in der Firma und mit welchen Kollegen unterschiedlicher Bereiche ich für eine diesbezügliche Weiterentwicklung Kontakt aufnehmen werde.“ www.fuhrparkverband.at

Anmeldung zur online-Veranstaltung: office @ fuhrparkverband.at

Rückfragen & Kontakt:

Erich Pomassl

Generalsekretär Fuhrparkverband

office @ fuhrparkverband.at