Barbara Stöckl im Gespräch mit Valerie Huber, Hans Knauß, Elisabeth Scharang und Joesi Prokopetz

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 5. Oktober um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schauspielerin Valerie Huber, Ex-Skifahrer Hans Knauß, Regisseurin Elisabeth Scharang sowie Liedermacher und Autor Joesi Prokopetz zu Gast bei Barbara Stöckl:

Shootingstar Valerie Huber, bekannt aus dem Film „Chasing the Line“ als Franz Klammers Ehefrau, ist ab Freitag im Kino in „Pulled Pork“ zu sehen. Im ORF-Nighttalk erinnert sie sich an ihre Anfänge als Schauspielerin, als sie selbst noch ein Kind war, zurück: „Nach einem Drehtag mit Windmaschine und Regen war mir klar: Wenn ich groß bin, möchte ich unbedingt in diesem Beruf arbeiten!“ Außerdem spricht die gebürtige Wienerin, die Teile ihrer Kindheit in Uganda und an der Elfenbeinküste verbrachte, über ihre zweite große Leidenschaft: das Singen.

„Für mein Alter bin ich eigentlich noch recht gut beieinander, aber ich war auch ein sehr vorsichtiger Skifahrer“, sagt Ex-Skifahrer und Ski-Cokommentator Hans Knauß im Rückblick über seine Skikarriere und die körperlichen Gefahren, denen Skifahrerinnen und Skifahrer ausgesetzt sind. Der Steirer, der am 11. Oktober eine neue Folge von „Österreich vom Feinsten“ im ORF präsentiert, spart zudem nicht mit Kritik am Ski-Apparat: „Man hat vergessen, auf den Nachwuchs zu schauen.“

Regisseurin Elisabeth Scharang verrät im Gespräch mit Barbara Stöckl, dass sie als Jugendliche ebenfalls mit einer Skifahrerinnen-Karriere geliebäugelt hat. Ihr im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierter neuer Film „Wald“ – eine Adaption des gleichnamigen Romans von Doris Knecht – läuft seit Ende September im Kino und erzählt die Geschichte einer Frau, die sich nach einem traumatischen Erlebnis vom Leben in der Stadt in ein Haus am Waldrand zurückzieht. Mit „Wald“ verarbeitet Scharang ein persönliches Trauma: Beim Wiener Terroranschlag 2020 war die gebürtige Steirerin in der Innenstadt unterwegs.

Liedermacher Joesi Prokopetz soll den Songtext für den Ambros-Hit „Da Hofa“ einst in nur 45 Minuten geschrieben haben. Jahrzehnte später hat Prokopetz die berühmten Zeilen nun zu einem Roman weiterentwickelt: „Hofer – Ein 70er-Jahre Krimi“. Woran sich der Kabarettist aus dieser Zeit erinnern kann? „Damals wollte man gegen alles sein. In Wien lag der Protest in der Leistungsverweigerung und in den langen Haaren. Ich habe diese Zeit gut im Kopf – und in der Seele“.

