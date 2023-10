LH Mikl-Leitner: Kostenfreie Interrail-Tickets für Niederösterreichs Jugend

Über 1.000 junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nutzten bereits Initiative „DiscoverEU“

St. Pölten (OTS) - DiscoverEU ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die jungen Menschen die Möglichkeit bietet, Europa kostenlos mit dem Zug zu bereisen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist von der Aktion begeistert: „Jungen Menschen die Chance zu geben, alle Länder der Europäischen Union per Bahn völlig kostenfrei zu bereisen, ist einfach großartig. Junge Erwachsene können so Europa besser kennen und schätzen lernen. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher diese Aktion nützen.“

Die nächste Bewerbungsrunde läuft von Mittwoch, dem 4. Oktober 2023 bis Mittwoch, 18. Oktober 2023. Die Möglichkeit ein kostenfreies Interrail-Ticket zu erhalten, bietet sich allen jungen Menschen, die zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Dezember 2005 geboren sind. Aus dem Pool an Bewerbungen lost die Europäische Kommission die Gewinnerinnen und Gewinner aus, die außerdem eine DiscoverEU-Jugendkarte mit Ermäßigungen für Kulturbesuche, Lernaktivitäten, Sport, Nahverkehr, Unterkunft, Verpflegung usw. erhalten. In dieser Runde stehen 729 Tickets für Österreich zur Verfügung. Es hängt von den Bewerbungen ab, wie viele Tickets davon an junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreich gehen. Niederösterreich hat beim letzten Call im März 2023 180 von 705 Tickets erhalten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freut sich: „Für Niederösterreich hat diese europäische Initiative einen tollen Mehrwert, denn seit deren Gründung im Sommer 2018 wurden bereits 1.010 Interrail-Tickets an junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher vergeben. Der Wunsch Europa per Bahn zu bereisen ist bei vielen jungen Menschen verankert. Diese Aktion macht es möglich, die Idee mit Leben zu erfüllen.“

Alle Details und Bewerbung online unter www.youth.europa.eu/discovereu_de.

