„Eco“: Droht der Abschwung? Wie Österreich und Deutschland in die Rezession rutschen

Am 5. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 6. Oktober werden die Wirtschaftsforscher wahrscheinlich eine Rezession verkünden. Das bedeutet, Österreichs Wirtschaft wächst nicht mehr – es kommt zum Abschwung. Dieter Bornemann präsentiert am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 eine von Bettina Fink, Johannes Schwitzer-Fürnsinn, Michael Mayrhofer und Andreas Pfeifer gestaltete „Eco“-Schwerpunktsendung zum Thema Wirtschaftsabschwung:

In der für Österreich so wichtigen Industrie wird schon jetzt weniger produziert, Aufträge für die kommenden Monate fehlen. Die Kollektivvertragsverhandlungen, die gerade erst begonnen haben, werden dadurch ungemein schwierig. Auch im Handel ist angesichts der Teuerung vielen Kundinnen und Kunden die Kauflust vergangen. Touristinnen und Touristen haben heuer zwar nicht auf Reisen verzichtet – aber beim Geldausgeben im Urlaub gespart. Was kommt da alles auf uns zu?

Der Blick auf Deutschland, unseren wichtigsten Handelspartner, macht wenig Hoffnung. Die für Deutschland so bedeutenden Autobauer stehen vor massiven Problemen. Die Zeiten großen Wachstums scheinen vorbei. Hohe Energiepreise, Teuerung, viel Bürokratie, Fachkräftemangel – das sind Gründe, die die europäische Wachstumslokomotive Deutschland zurückwerfen. Deutschlands Wirtschaft schrumpft. Das hat auch mit China zu tun, dem wichtigen Handelspartner der Deutschen. Chinas Autohersteller beginnen den europäischen Markt mit ausgereiften, aber viel billigeren Elektroautos zu überschwemmen. Allerdings hat China selbst derzeit jede Menge Probleme: Der Immobiliensektor ist in der Krise, wichtige Unternehmen sind stark verschuldet, zugleich sinken die Preise. Hat also auch Chinas Wirtschaft ihren Zenit überschritten?

Was bedeutet all das für das kleine, exportorientierte Österreich? Müssen wir uns auf einen längeren Abschwung einstellen oder ist dieser nur von kurzer Dauer? Und an welchen Schrauben kann man überhaupt drehen, damit die Rezession bald überwunden ist?

