Am 4. Oktober ist Welttierschutztag - ein Feiertag für 5 Millionen Heimtiere in Österreich

Der österreichische Zoofachhandel ist Partner für die richtige Haltung und Pflege der Heimtiere

Wien (OTS) - Ob Katzen, Hunde, Kleintiere, Vögel, Fische oder Reptilien: In nahezu jedem zweiten österreichischen Haushalt leben Haustiere. In Summe gibt es rund fünf Millionen Heimtiere in Österreich, derer am 4. Oktober, dem Welttierschutztag, besonders gedacht wird. „Viele verwöhnen ihr Tier an diesem Tag ganz besonders. Der österreichische Zoofachhandel steht mit seinen gut ausgebildeten Mitarbeiter:innen als Partner für die richtige Haltung und optimale Pflege bereit“, sagt Andreas Popper, Obmann des österreichischen Zoofachhandels in der Wirtschaftskammer Österreich.

So klärt der Zoofachhandel bereits vor dem Kauf über wichtige Eigenschaften der Tiere auf oder gibt artspezifisches Know-how. Zudem gibt es tierschutzgerechte, passende Produkte zur optimalen Haltung sowie qualitativ hochwertiges Futter in den einschlägigen Fachgeschäften. „Direkt im Zoofachhandel verkäufliche Tiere stammen in der Regel von erstklassigen österreichischen Zuchten. Das bietet höchstmögliche Garantie für den Erwerb eines gesunden Tieres“, so Popper, der dazu rät, Tierarten, die man nicht im Zoofachhandel kaufen kann, am besten von einem Züchter zu beziehen, wo man die Zucht- und Haltungsbedingungen vorher kennenlernen kann.

Popper weiter: „Österreichs Tierbesitzer:innen sehen Haus- und Heimtiere als Familienmitglied. Sie verfügen über hohe Sachkunde, geben überdurchschnittlich viel Geld für ihre Tiere aus und auch die Zeit, die sie sich mit ihren Tieren beschäftigen, untermauert den hohen Stellenwert des anvertrauten Lebewesens.“ Und das aus gutem Grund: „Haustiere bereichern unser Leben, sie schenken Freude und sind Freunde, Helfer und Therapeuten zugleich“, so Zoofachhandels-Obmann Popper. (PWK333/DFS)

