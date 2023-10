Vortrag „Atzgersdorf“ am 6.10. im Bezirksmuseum 23

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team des Bezirksmuseums Liesing (23., Canavesegasse 24) veranstaltet am Freitag, 6. Oktober, einen Vortragsabend. Peter Kienast widmet sich ab 19.00 Uhr der Thematik „Vom alten Atzgersdorf zu neuem Wohnraum“. Der Eintritt ist frei. Die Museumsleute freuen sich über Spenden. Erteilung von Auskünften: Telefon 0664/18 78 487 bzw. E-Mail bm1230@bezirksmuseum.at.

Museumsdirektorin Heide Liebhart begrüßt die Zuhörer*innen und spricht einleitende Worte. Peter Kienast erinnert das Publikum in seinem Referat an die Geschichte des Liesinger Bezirksteils Atzgersdorf und kommentiert viele städtebauliche Veränderungen während der letzten Jahre. Informationen über das Museum (Doku über die Bezirksentwicklung, Sonder-Ausstellung, Öffnungszeit, etc.) sind im Internet nachlesbar: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

presse.wien.gv.at