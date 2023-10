Gaál: Spatenstich auf dem Areal des Sophienspitals

Neuer geförderter Wohnraum mit höchster Wohnqualität inmitten der Stadt

Wien (OTS) - Ein Vorzeigeprojekt für den geförderten Wohnbau wird Realität: Auf dem Areal des ehemaligen Sophienspitals in Wien-Neubau errichten die Bauträger WBV-GPA und SOZIALBAU AG bis Sommer 2025 176 geförderte Wohnungen, Wiener Wohnen ist mit 46 Gemeindewohnungen NEU mit am Start.

Am 2. Oktober 2023 erfolgte der Spatenstich für das Wohnprojekt „Sophie 7“ durch Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, NEOS-Stadtentwicklungssprecherin Selma Arapović und Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser gemeinsam mit SOZIALBAU-Direktor Hannes Stangl und WBV-GPA-Geschäftsführer Michael Gehbauer. Auf dem 13 Hektar großen Areal des ehemaligen Sophienspitals entsteht bis 2025 ein neues Stadtquartier mit geförderten Wohnungen, Gemeindewohnungen, Wohngemeinschaften, Geschäften, WUK-Jugendcoaching, einem Kindergarten, einer Volkshochschule sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Hier zeigt sich auch bereits die neue Strategie der Stadt, bei der Altbaubestand geschützt und in neue Wohnprojekte integriert wird.

Sozialer Wohnbau: Verdichten statt Versiegeln

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál zeigt sich anlässlich des Spatenstichs begeistert von der gelungenen Kombination aus Alt und Neu: „Die Stadt Wien beweist erneut ihre Position als internationale Vorreiterin beim sozialen Wohnbau. Das Wiener Wohnbaumodell wird hier auf beeindruckende Weise umgesetzt. Alt trifft Neu, Sanierung auf Neubau, innerstädtisches Flair auf ein Naherholungsgebiet für das ganze Grätzl und über alledem entstehen über 200 neue, leistbare Wohnungen mit höchster Lebensqualität. Dabei setzen wir mit einem weiteren innerstädtischen Gemeindebau auch unser kommunales Wohnbauprogramm konsequent um.“

Historisches Wiener Flair verbunden mit moderner Wohnqualität

Für den Gemeindebau NEU wird der historische Bestandsbau – das ehemalige Verwaltungsgebäude des Sophienspitals – totalsaniert und mit einem Neubau sinnvoll erweitert. Auf diese Weise entstehen 46 hochwertige und leistbare neue Gemeindewohnungen (1-bis 5-Zimmer), die durch barrierefreie und anpassbare Grundrisslösungen für unterschiedliche Wohnbedürfnisse geeignet sind. Die nachhaltige Energieversorgung wird durch Photovoltaik und Fernwärme gewährleistet.

„Neue Gemeindebauten in bester innerstädtischer Lage – das gibt es weltweit nur in Wien! Mehr als das: Die hohe Wohnqualität der Gemeindewohnungen NEU wird durch weitere sozial nachhaltige Pluspunkte wie einen Dachgarten mit Urban Gardening, einen Sportraum, einem Ärzt*innen-Zentrum sowie einladende Innenhöfe zum Erholen und Spielen hervorgehoben. Wir entsiegeln durch den Gemeindebau NEU sogar noch Fläche am Areal des ehemaligen Sophienspitals“, hält Wiener Wohnen-Direktorin Karin Ramser fest.

Wohnen mit Grünoase

Das Projekt „Sophie 7“ ist das Ergebnis eines mehrstufigen Bauträgerwettbewerbs. Neben der Errichtung eines Neubaukomplexes liegt der Fokus auf dem Erhalt und der Sanierung der historischen Spitalpavillons. Im Zentrum der früheren Spitalgebäude wird eine innerstädtische Grünoase für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der „Apollosaal“ wird als Mehrzweckveranstaltungssaal für das gesamte Grätzel zur Verfügung stehen. Eine einladende Stadtterrasse mit Begrünungs- und Beschattungselementen schafft ein attraktives Vorfeld zum Apollosaal.

„Ich freue mich, dass wir mit diesem einmaligen Projekt einen neuen nachhaltigen urbanen Stadtteil für die Neubauer Wohnbevölkerung schaffen. Es wird nicht nur mehr leistbarer Wohnraum geschaffen, die Neubauer*innen können sich auch über den neu zugänglichen öffentlichen Park, mit einer Durchwegung bis zum Westbahnhof, freuen. Der Mix aus Wohnen, Kultur, Bildung und Grünraum wird eine innerstädtische Oase für die neuen Bewohner*innen und Anrainer*innen bieten. 2018 war es mein erstes großes Bezirksentwicklungsprojekt. Es ist ein gemeinsamer Erfolg der Stadt und des Bezirks, dass es gelungen ist, das Areal nicht zu verkaufen, sondern im öffentlichen Eigentum zu behalten. Danke für diese erfolgreiche Kooperation!“ so der Bezirksvorsteher Neubau Markus Reiter.

Kombination aus Alt und Neu

Im sanierten Altbestand des Karl-Ludwig-Pavillons werden vom Bauträger WBV-GPA 19 geförderte Mietwohnungen realisiert. Gemeinsam zeichnen WBV-GPA und SOZIALBAU für insgesamt 176 geförderte Mietwohnungen verantwortlich, davon die Hälfte als SMART-Wohnungen mit Superförderung. Die begrünten Dachflächen sowie die Fassadenbegrünung tragen zur Verbesserung des Mikroklimas bei. Das Prinzip der Schwammstadt wird hier genutzt, indem Regenwasser zur Bewässerung der Grünflächen verwendet wird.

„Das neue Stadtquartier hat Modellcharakter, wie innerstädtische Flächen für leistbares Wohnen mit hoher Lebensqualität genutzt werden können. In enger Abstimmung mit der Stadt Wien entsteht bis Ende 2025 nicht nur ein Projekt mit geförderten Mietwohnungen, sondern auch ein Hot Spot für Bildung und Kultur, bei dem das Miteinander und die Klimaresilienz im Vordergrund stehen“, erklären SOZIALBAU-Direktor Stangl und WBV-GPA-Geschäftsführer Gehbauer.

Im Projekt „Sophie 7“ sind unter anderem Wohngemeinschaften für Alleinerzieher*innen, Künstler*innen und Senior*innen geplant. Zudem soll eine Volkshochschule auf dem Areal entstehen. In der Erdgeschoßzone sind keine Wohnungen vorgesehen. Ein/e Hausbetreuer*in mit fixen Anwesenheitszeiten vor Ort ist ebenso in Planung wie ein digitales, schwarzes Brett in den Eingangsfoyers. Ein Mobility Point mit Sharing-Angeboten (E-Auto, E-Bikes, Lastenräder, Fahrradanhänger etc.) erweitert das Angebot.

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Grundei

Mediensprecher

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel.: 0676/8118 98057

E-Mail: stephan.grundei @ wien.gv.at



Rückfragehinweis Wohnservice Wien

Markus Holzer

Kommunikation Wohnservice Wien

Telefon: 01/24 503-25834

E-Mail: markus.holzer @ wohnservice-wien.at