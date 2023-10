Dachverband Erneuerbare Energie: Einigung auf Finanzausgleich ist Rückschlag für den Klimaschutz in Österreich

Die große Herausforderung Klimaschutz bleibt im Finanzausgleich ein blinder Fleck

Wien (OTS) - Die große Herausforderung Klimaschutz bleibt im Finanzausgleich ein blinder Fleck, kritisiert Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des Dachverbands Erneuerbare Energie (EEÖ), die gestrige Grundsatzeinigung von Bund, Ländern und Gemeinden zum Finanzausgleich. „Diese Einigung zeigt das Desinteresse der politischen Akteure am Klimaschutz“, sagt Prechtl-Grundnig. „Wie kann man einen Zukunftsfond so nennen, wenn darin das Zukunftsthema Nr. 1, der Klimaschutz, de-facto gar nicht vorkommt.“ Offensichtlich sei dieses wichtige Thema während der Verhandlungen „gänzlich verloren gegangen“. Prechtl-Grundnig fordert, dass in den jetzt anstehenden Detailverhandlungen zum Finanzausgleich der Klimaschutz entsprechend berücksichtigt und dotiert wird.

Über Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ)

Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) ist die gemeinsame Stimme aller Unternehmen und Organisationen, die sich für eine nachhaltige Energieversorgung in Österreich engagieren. Unser Ziel ist klar: Österreich zu 100% aus erneuerbarer Energie versorgen. Damit fossile Energieträger ersetzt und die Klimakrise bewältigt werden können. Als Dachverband vertritt der EEÖ die österreichische Branche der erneuerbaren Energien. Wir setzen uns dafür ein, dass die notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende in Österreich geschaffen werden. Die Mitglieder: Austria Solar, Geothermie Österreich, IG Holzkraft, IG Windkraft, Kleinwasserkraft Österreich, Kompost und Biogas Verband Österreich, Österreichischer Biomasseverband, Oesterreichs Energie, Photovoltaic Austria, proPellets Austria. Alle Informationen unter: https//www.erneuerbare-energie.at/

Rückfragen & Kontakt:

Erneuerbare Energie Österreich

Martina Prechtl-Grundnig

Geschäftsführerin

+43 (0)1 25 32 113

office @ erneuerbare-energie.at

www.erneuerbare-energie.at