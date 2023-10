Ein Umsatz von 25 Millionen Euro mit nur einer Webseite

Steiner und sein Team setzen neue Maßstäbe

Wien (OTS) - Frowin Grün, Philipp Kuhn und Chris Steiner dürfen sich nun als die jüngsten Gewinner des "Two Comma C-Awards" weltweit bezeichnen. Mit ihrer Clickfunnels-Webseite "Abnehmen im Liegen" erzielten sie beeindruckende 25 Millionen Dollar Umsatz.

Bei dem "Funnel-Hacking-Event" in Orlando, an dem über 6000 Online-Marketer und Geschäftsleute teilnahmen, wurde ihnen der renommierte Award von Russel Branson, dem Gründer von Clickfunnels, persönlich überreicht. Chris Steiner zu dieser besonderen Auszeichnung: "Schon im Dezember 2022 war es überwältigend, als wir für unser 10 Millionen Dollar Ergebnis mit dem “Two Comma X-Award” geehrt wurden. Dass wir unser Ergebnis in so kurzer Zeit mehr als verdoppeln konnten, hätte ich mir nie erträumt. Mein Dank geht vor allem an Frowin und Philipp für ihre harte und sensationelle Arbeit."

Das Wachstum von "Abnehmen im Liegen" beschleunigt sich währenddessen ungebremst. Schon über 1100 Standorte wurden im DACH-Gebiet eröffnet, und der erste Standort in England hat bereits im September eröffnet. Steiner und sein Team haben das ambitionierte Ziel, bis 2025 in den USA zu expandieren und mehr Standorte zu haben als McDonald's.

