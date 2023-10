Samariterbund: BAWAG schenkte zum 60. Mal beim Samariter Suppentopf aus – Eröffnung der „Kaffee-Ecke“ im Sozialmarkt Böckhgasse

Der Sozialmarkt in der Wiener Böckhgasse erhielt für die neu gestaltete Kommunikations-Ecke von der Bank eine gastroprofessionelle Kaffeemaschine

Wien (OTS) - Die BAWAG engagiert sich schon geraume Zeit in der Freiwilligenarbeit beim Samariterbund Wien. Allein seit Jahresbeginn haben über 300 Bank-Mitarbeiter:innen ehrenamtlich für den Samariter Suppentopf gekocht. Die Ausgabe der insgesamt über 17.700 Essens-Portionen erfolgte dabei in der Regel in den Sozialmärkten des Samariterbunds.

Am 03. Oktober bereitete nun das bereits 60. BAWAG-Team die Speisen zu und gab sie im Sozialmarkt Böckhgasse an die Kund:innen aus. „Das große Engagement der BAWAG Group ist eine ganz wesentliche Unterstützung für unser Hilfsprojekt Samariter Suppentopf. Einen so verlässlichen Partner an der Seite zu haben, kann man sich nur wünschen“, dankte Dr.in Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens, in Gegenwart von Enver Sirucic und Guido Jestädt, beides Vorstandsmitglieder der BAWAG-Group, sowie Bezirksvorsteherstellvertreterin Mag.a Barbara Marx.

„Neben finanzieller Unterstützung für Sozialprojekte bieten wir als Bank unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, mehrmals im Jahr im Rahmen von Freiwilligentagen ihr Engagement in den Dienst der guten Sache zu stellen. Seit Jahresbeginn haben so bereits 60 Teams – das sind mehr als 300 BAWAG Mitarbeiter – unter der Anleitung von Tobias für den Samariter Suppentopf mehr als 17.700 Portionen gekocht", erklärte Guido Jestädt, Vorstandsmitglied der BAWAG Group.

Zum Leben gehört indes mehr als Essen und Trinken. Auch der soziale Kontakt von Mensch zu Mensch ist wichtig. Wer aber von Armut bedroht ist, dem fehlen häufig die Möglichkeiten hierfür. Deswegen gibt es in den Sozialmärkten des Samariterbund Wiens die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Im Rahmen des 60. BAWAG-Einsatzes beim Samariter Suppentopf wurde die neu gestaltete Kommunikations-Ecke im Sozialmarkt Böckhgasse offiziell eröffnet. Sie besitzt jetzt überdies eine gastroprofessionelle Kaffeemaschine, die mit Mitteln der BAWAG angeschafft werden konnte. „Die BAWAG hat eine langjährige Tradition im Bereich des sozialen Engagements, mit dem Samariterbund arbeiten wir nun seit mehr als einem Jahr intensiver zusammen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir gemeinsam mit dem Samariterbund einen Beitrag leisten können, Menschen zu helfen – und wir freuen uns, heute gemeinsam die Kaffee-Ecke im Sozialmarkt zu eröffnen“, erklärte Enver Sirucic, Vorstandsmitglied der BAWAG Group.

Freiwillige Helfer:innen gesucht

Sich beim Samariter Suppentopf einbringen können sowohl Privatpersonen, Freundesgruppen als auch Firmen. Gekocht wird dabei in einer vollausgestatteten Gastro-Küche im 20. Bezirk, die warmen Mahlzeiten werden nach dem Kochen gemeinsam an von Armut betroffene Menschen gratis ausgegeben. Dies meist in einem der fünf Sozialmärkte des Samariterbund Wiens. Die Suppenküche schafft so einen Ort, der Hunger stillt – und zugleich auch ein Ort der Begegnung und des Zusammenhalts ist. Planung, Einkauf und Logistik übernimmt dabei der Samariterbund Wien.

Der Samariterbund Wien sucht zur Verstärkung in der Küche ehrenamtliche Helfer:innen, die gerne kochen, Speisen anrichten und bei der Speisenausgabe helfen. Die Einsatzzeit ist wochentags von morgens bis mittags. Nähere Informationen unter https://wien.samariterbund.net/suppentopf. Freiwillige Mitarbeiter:innen können sich gerne unter ehrenamt @ samariterbund.net melden.



Spenden für den Samariter Suppentopf helfen Menschen in Not



Spendenkonto:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Suppentopf

Oder ganz einfach online unter

www.samariterwien.at/spenden-suppentopf





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Michael Brommer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Mobil +43 (0)664 88 24 37 58

E-Mail michael.brommer @ samariterbund.net

www.samariterwien.at