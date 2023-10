ÖAMTC: Verzögerungen wegen Raddemo im 9., 20. und 2. Bezirk

“Radeln for Future” am Freitagabend

Wien (OTS) - Autofahrende müssen am Freitag, 6. Oktober, ab 17:30 Uhr wegen der Raddemo “Radeln for Future” in Teilen des 9., 20. und 2. Bezirks mit Verzögerungen und Staus rechnen, befürchtet ÖAMTC-Experte Marc Römer. Betroffen werden u.a. Roßauer Lände, Obere Donaustraße, Obere Augartenstraße, Taborstraße, Nordbahnstraße, Handelskai, Schüttelstraße, Franzensbrückenstraße und Praterstern sein.

Route im Detail

Maria-Theresien-Straße/Augartenbrücke - Untere Augartenstraße - Obere Augartenstraße - Castellezgasse - Klanggasse - Taborstraße -Nordbahnstraße - Innstraße - Engerthstraße –Friedrich-Hillegeist-Straße - Wehlistraße - Haussteingasse -Handelskai - Marathonweg - Zwischenkundgebung Vorplatz Sport & Fun Halle - Wehlistraße - Handelskai - Meiereistraße - Stadionallee -Schüttelstraße - Franzensbrückenstraße - Umrundung Praterstern -Lassallestraße - Venediger Au.

