Radelnd zum Hauptgewinn

Weinviertler gewinnt Trekkingfahrrad bei der Sommer-Aktion von „Niederösterreich radelt“

St. Pölten (OTS) - Mit einem Rekord von über 6.500 Teilnehmern verzeichnete der diesjährige Kilometersammelwettbewerb „Niederösterreich radelt“ eine noch nie dagewesene Teilnehmerzahl. Auch die heurige Sommeraktion vom 1. Juli bis 12. September erfreute sich großer Beliebtheit und motivierte zahlreiche Radfahrer dazu, auf ihren Fahrrädern die 10 Top-Radrouten Niederösterreichs mit über 100 Radausflugszielen zu erkunden. Unter allen Teilnehmern, die mindestens drei Ausflugsziele mit dem Fahrrad erkundeten, wurde ein exklusiver Hauptgewinn verlost. Einer dieser fleißigen Radfahrer ist Manfred aus dem Bezirk Mistelbach. Als glücklicher Gewinner wurde er nun ausgelost und freut sich über ein nagelneues KTM LIFE TOUR Trekkingfahrrad. Als begeisterter Radfahrer beeindruckt seine Bilanz mit über 4.500 geradelten Kilometern und rund 30 gesammelten Zielen.

LH-Stellvertreter Udo Landbauer gratuliert Manfred herzlich zu seinem Gewinn und betont die Bedeutung der Aktion: „Diese hohe Beteiligung am Wettbewerb unterstreicht nicht nur das gestiegene Interesse der Menschen am Fahrradfahren, sondern auch die sportliche Begeisterung, die das Erkunden der Radrouten und Ausflugsziele in Niederösterreich auslöst.“

„Ein herzlicher Dank geht an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu diesem großartigen Erfolg dieser Mitmach-Aktion beitragen und damit einen Beitrag zu mehr nachhaltiger, aktiver Mobilität leisten.“ freut sich Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland NÖ über diese gelungene Sommeraktion von „Niederösterreich radelt“. Zahlreiche weitere Teilnehmer der Aktion dürfen sich über attraktive Preise freuen, wie Gutscheine der NÖ Wirtshauskultur, Niederösterreich-CARDs, Fahrradkarten und Bücher von Kompass.

Nähere Informationen bei Radland Niederösterreich unter 0664/8271060, Mag. Susanne Pohlert, E-Mail Susanne.Pohlert @ radland.at und www.radland.at

