ARBÖ: „Graz-Marathon“ + „Innsbrucker Herbstmesse“ + „Wiener Höhenstraßenlauf“ oder wo gibt es Sperren und Staus am Wochenende

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende werden laut ARBÖ drei Veranstaltungen in Graz, Innsbruck und Wien das Verkehrsgeschehen prägen. Der „Graz Marathon“ und der „Höhenstraßenlauf“ in Wien werden neben Staus auch für Sperren sorgen. Bei der „Innsbruck Herbstmesse“ wird es „nur“ zu Staus kommen.





Am Samstag, 07.10.2023, und Sonntag, 08.10.2023 finden der Graz-Marathon und seine Rahmenläufe auf den Straßen der steirischen Landeshauptstadt statt. Bereits am Samstag finden der „Maskottchen-Lauf“, der „Bambini-Spring“ und der „Junior-Marathon“ sowie der Familienlauf statt. Die vier Veranstaltungen sorgen für teils stundenlange Sperren der Burggasse, des Burgrings, der Bürgergasse, der Erzherzog-Johann-Allee und des Opernrings. Am Sonntag findet nicht nur der Marathon selbst sondern auch der Viertel-Marathon, der Halbmarathon und der Staffel-Marathon mit den Startzeiten 10 Uhr, 10.10 Uhr, 10.15 Uhr und 10.30 Uhr statt. Die 42,195 Meter lange Strecke führt vom Start und Ziel am Opernring über die folgende Strecke: Opernring – Joanneumring – Radetzkystraße – Marburger Kai – Josef-Pongratz-Platz – Zimmerplatzgasse – Wielandgasse – Grazbachgasse – Münzgrabenstraße – Steyrergasse – Klosterwiesgasse – Jakominigürtel – Conrad-von-Hötzendorf-Straße – Stadion – retour bis Schießstattgasse – Schönaugasse – Leitnergasse – Neuholdaugasse – Pestalozzistraße – Grazbachgasse – Augartenbrücke – Grieskai – Lendkai – Neue Bienengasse – Bienengasse – Wiener Straße – Keplerstraße – Keplerbrücke – Körösistraße – Fischergasse – Körösistraße – Grabenstraße – Weinzöttlstraße bis Am Arlandgrund – retour bis JET-Tankstelle – Theodor-Körner-Straße – Lange Gasse – Laimburggasse – Wickenburggasse – Kaiser-Franz-Josef-Kai – Sackstraße – Murgasse – Neutorgasse – Kaiserfeldgasse – Schmiedgasse – Landhausgasse – Herrengasse – Opernring – Oper. Neben der Laufstrecke selbst, die ab 9 Uhr gesperrt wird werden unter anderem auch die Augartenbrücke, die Erzherzog-Johann-Brücke, die Keplerbrücke, die Radetzkybrücke und die Tegethoffbrücke gesperrt. Befahrbar bleiben die Querung Kalvariengürtel – Grabengürtel und die Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke sowie die Nord-Süd-Verbindung über die Wiener Straße und den Gürtel.





„Die Erfahrungen zeigen, dass es am Samstag in vielen Teilen von Graz zu erheblichen Behinderungen kommen wird. Am wahrscheinlichsten sind längere Staus im Bereich Glacis, Grabenstraße, Gürtel, Lendplatz und auf der Puntigamer Straße. Besucher und Läufer reisen am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Wobei es auch hier zu Kurzführungen, Umleitungen und Ersatzverkehr kommt. Vorzugsweise informiert man sich auf der Homepage der Graz Holding oder telefonisch unter 0316/887-4224“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.





Zwtl.: 75. „Höhenstraßen-Lauf“ sorgt für Sperren in Wien





Ebenfalls am Samstag, 07.10.2023, feiert der Höhenstraßenlauf in der Bundeshauptstadt seine 75. Auflage. Ab 14 Uhr starten die Läufer auf die rund 10 Kilometer lange Strecke. Gestartet wird am Parkplatz Leopoldsberg. Das Ziel ist auf der Marsweise. Die namensgebende und längste Straße in Wien wird von ca. 13:45 Uhr bis ca. 16 Uhr zwischen Leopoldsberg und Keywerthgasse gesperrt. Auch die Wiener Linien sind mit der Kurzführung der Autobuslinien 38A zwischen Heiligenstadt und Wagenweise von 14 bis ca. 16 Uhr betroffen. „Autofahrer sollten die Höhenstraße am Samstag für den Zeitraum der Sperre meiden. Teilnehmer und Fans sollten möglichst vor der Sperre mit dem Auto oder der Linien 38A anreisen“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.





Zwtl. „Innsbrucker Herbstmesse“ bringt zehntausende Besucher in Tirols Hauptstadt





Bereits zum 89. Mal öffnet die Herbstmesse am Messegelände in Innsbruck ab Mittwoch, 04.10.2023 ihre Tore. Die zehntausenden Besucherinnen und Besucher können sich bis Sonntag, 08.10.2023 bei über 300 Firmen über Themen von Aqua Life über Bauen, Haushalt, Mode bis zu Wohnen informieren.





Der ARBÖ-Tipp: Das Messezentrum ist 10 Gehminuten von der Altstadt entfernt und daher gut zu Fuß, mit dem eigenen Pkw, aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Kostenlose Messe-Shuttle-Busse bringen Sie außerdem im 15 Minuten-Takt vom Freigelände Olympiaworld zum Messezentrum.





