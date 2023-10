infoscore austria wird zu Riverty

Wien (OTS) - Seit ihrer Gründung vor 27 Jahren hat sich die infoscore austria gmbh als Marktführer am österreichischen Inkassomarkt etabliert. Nun expandiert der Finanzdienstleister von Bertelsmann auch in Österreich unter dem neuen Markennamen Riverty. Mit verbraucherfreundlichen Finanzprodukten, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, übernimmt Riverty eine Vorreiterrolle in einer komplexer werdenden Finanzwelt.

Unter dem neuen Namen "Riverty Services Austria GmbH" plant das Unternehmen, Österreichs Zahlungsverkehrsbranche neu zu definieren und Finanztransaktionen zu einer treibenden Kraft für faires, inklusives und nachhaltiges Wachstum zu machen. "Zum einjährigen Geburtstag der Marke, freue ich mich nun auch in Österreich eine neue Ära von menschenzentrierten Zahlungslösungen einzuleiten" , verkündet Jan Altersten, CEO von Riverty. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Entwicklung und unterstreicht die Erfolge, die wir mit unserem eingeschlagenen Weg in anderen Ländern bereits erreichen konnten" , so Altersten weiter. Im Mittelpunkt dieser Transformation steht der Mensch, dessen individuelle finanzielle Situation und seine Bedürfnisse. Dabei setzt Riverty auf Produkte in den Bereichen Payment, Accounting und Forderungsmanagement, die sowohl für Verbraucher:innen als auch Unternehmen leicht zugänglich sind.

Riverty – eine Kombination aus River (Fluss) und Liberty (Freiheit) – symbolisiert einen natürlich gesteuerten Finanzfluss, der allen Teilnehmenden die Freiheit gibt, Zahlungen nahtlos zu verwalten und finanzielle Gleichgewichte auch in schwierigen Situationen herzustellen.

Riverty ist damit auch die Antwort auf eine immer komplexer werdende Finanzwelt. "Mit Riverty begleiten wir Menschen und ihre Finanztransaktionen, auch wenn sie ihr finanzielles Gleichgewicht verloren haben. Einfache, flexible Zahlungsoptionen sowie Finanzbildung mit der "Riverty Financial Academy" unterstützen bewussten Konsum", erklärt Thomas Augustin, Riverty Country Lead in Österreich, die Neuausrichtung am österreichischen Markt.

Die Umfirmierung von infoscore austria gmbh zu Riverty markiert einen bedeutsamen Schritt in Richtung einer moderneren und integrativen Finanzlandschaft in Österreich. Die Produkte von Riverty schaffen eine herausragende Zahlungserfahrung für Verbraucher:innen, erhöhen dadurch die Kundenbindung für Unternehmen und fördern somit ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum.

