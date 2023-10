VP-Klika ad Welttierschutztag: Wiener Feldhamsterpopulation in Gefahr

Rattengiftköder und Bauprojekte bedrohen heimische Feldhamster - Artenvielfalt in Wien muss erhalten bleiben

Wien (OTS) - Der Feldhamster befindet sich sowohl in Österreich als auch international auf der sogenannten „Roten Liste“ gefährdeter Tierarten. Sein Artbestand ist in den letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen. Auch in Wien wurde der Nager u.a. durch große Straßen- oder Neubauprojekte vielfach aus seinem natürlichen Lebensraum verdrängt. Die heimischen Bestände sind in den letzten 40 Jahren insgesamt deutlich rückläufig. „Die reiche biologische Vielfalt in Wien ist ein Geschenk. Es liegt in unserer Verantwortung, diese Artenvielfalt zu schützen - zum Wohle der Tiere, der Umwelt und uns Menschen“, so die Tierschutzsprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Julia Klika.

Wiener Stadtregierung bei Schutzkonzept weiterhin säumig

Zu kämpfen haben Feldhamster in Wien auch mit der Gefahr, die durch ausgelegte Rattengiftköder ausgeht. Auch die Volksanwaltschaft widmete sich bereits diesem Problem und empfahl weitere Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise Nachschärfungen in der Wiener Rattenverordnung. Bereits im Jahr 2020 wurde im Zuge einer Studie, die die Stadt Wien (Umweltschutz) in Auftrag gab, ein mögliches Schutzkonzept für Feldhamster in Wien („Hamsteraktionsplan“) skizziert. Zu einer Realisierung dieses Konzeptes kam es jedoch bisher nicht. Die Wiener Volkspartei hat deshalb eine Anfrage an den für Tierschutz zuständigen amtsführenden Stadtrat Jürgen Czernohorszky gestellt. „Es ist ein umfassendes Schutzkonzept für die Wiener Feldhamsterpopulation nötig. Die bestehenden Schutzvorschriften reichen offensichtlich nicht aus. Solange der Feldhamster auf der Roten Liste steht, haben wir noch nicht genug getan“, so Klika abschließend.

