GBV Zahl des Monats Oktober

453.900 GBV-Wohnungen werden von Wohnbaugenossenschaften verwaltet.

Wien (OTS) - 453.900 Wohnungen werden von gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften verwaltet. Damit machen die von ihnen verwalteten Wohnungen rund 46 % aller gemeinnützigen Wohnungen aus. Der andere Teil der Wohnungen wird von gemeinnützigen Bauvereinigungen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft (Aktiengesellschaft oder GmbH) verwaltet. Alle Wohnungen unterliegen denselben rechtlichen Grundlagen des WGG. Damit dürfen beispielsweise nur die Kosten weiterverrechnet werden, die entstehen. Damit sind die GBV-Mietwohnungen um rund 25 % billiger als jene von privaten Anbietern.



Wer mehr über Genossenschaften erfahren will, hat dazu am 17. Oktober 2023 von 9:00-13:00 Uhr Gelegenheit, da findet der Tag der Genossenschaften an der WU Wien in Präsenz und virtuell statt. Informationen und Anmeldung zum Live-Stream unter www.wu.ac.at/tagdergenossenschaften



Die 182 gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Unternehmen, die Wohnungen für breite Kreise der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Sie tun dies nicht in gewinnmaximierender, sondern in gemeinwohlorientierter Weise. Ihre Geschäftstätigkeit ist durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sowie ergänzende Verordnungen reguliert. GBVs verwalten derzeit rund 985.000 Wohnungen, davon sind rd. 653.000 eigene Mietwohnungen.

