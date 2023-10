Interplex gibt den Start von ENNOVI, einem Geschäftsbereich für die Elektrifizierung der Mobilität, bekannt.

Singapur (ots/PRNewswire) - Das neue Unternehmen wird sich auf das Design, die Entwicklung und die Technik von Batteriesystemen und -produkten für Elektrofahrzeuge konzentrieren

Blackstone hat in Partnerschaft mit seinem Portfoliounternehmen Interplex, ein weltweit führender Anbieter innovativer und kundenspezifischer Steckverbinder- und mechanischer Produkte, die strategische Einführung von ENNOVI bekanntgegeben. ENNOVI ist ein neuer Geschäftsbereich für Lösungen zur Elektrifizierung der Mobilität, der innovative Verbindungslösungen für Batterie-, Strom- und Signalsysteme für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen entwirft, entwickelt und konstruiert. Die Einführung von ENNOVI markiert den Höhepunkt einer strategischen Umstrukturierung und Transformation des Kerngeschäfts von Interplex, um seine Kunden besser betreuen zu können. Als neues, eigenständiges Unternehmen wird sich ENNOVI vor allem auf Lösungen für die Elektrifizierung von Fahrzeugen konzentrieren und von Stefan Rustler als Geschäftsführer geleitet werden.

ENNOVI hat es sich zur Aufgabe gemacht, die weltweit führenden EV-Marken und -Hersteller zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, die elektrische Zukunft schneller und von jedem Ort der Welt aus zu erreichen. Das neue Unternehmen entwirft und entwickelt Batterie-, Energieplattform- und Signalverbindungslösungen für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen. Interplex wird sich weiterhin auf den Datenübertragungs- und Industriemarkt konzentrieren und dort hochpräzise mechanische Lösungen und Stromschienentechnologien anbieten.

Stefan Rustler, Geschäftsführer von ENNOVI, sagte: „Ich bin begeistert, ENNOVI der Welt vorzustellen. Wir engagieren uns dafür, unseren Kunden dabei zu helfen, schneller zu elektrifizieren. Dieses neue Kapitel gibt unserem Mobilitätsgeschäft einen neuen Fokus auf die Automobilindustrie, indem wir die besten Talente der Branche einsetzen, um sicherzustellen, dass wir die steigenden Anforderungen der EV-Hersteller erfüllen. Mit der Einführung von ENNOVI stehen wir an der Spitze der neuesten technologischen Fortschritte, welche die Branche prägen."

Ed Huang, COO von Private Equity Asia, Blackstone, sagte: „Wir freuen uns über die Gründung von ENNOVI, das sich auf die Elektrifizierung der Mobilität konzentrieren wird, einen weltweit schnell wachsenden Sektor, der einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Umstellung auf nachhaltige Energie leistet. ENNOVI ist gut positioniert, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen als langfristiger strategischer Partner für seine Kunden zu liefern. ENNOVI wird von Interplexes 60-jähriger Erfolgsbilanz und globaler Erfahrung im Bereich kundenspezifischer Steckverbinderlösungen profitieren."

Dr. Ulrich Spiesshofer, Vorsitzender von Interplex und Vorsitzender von Ennovi, Blackstone sagte: „Wir haben für ENNOVI ein globales Managementteam von starken und bewährten Führungskräften, die jahrzehntelange einschlägige Branchenkenntnis und technische Erfahrung haben, gebildet. Unter Stefans Führung und mit seiner globalen Erfolgsbilanz bei der Gestaltung von Unternehmen für beschleunigtes Wachstum wird ENNOVI als fokussiertes, globales Unternehmen für Mobilitätslösungen einen exzellenten Kundenservice bieten und unser Geschäft so gestalten, dass wir in einem der am schnellsten wachsenden Industriemärkte erfolgreich werden."

Durch die Ausgliederung von ENNOVI aus Interplex kann das neue Unternehmen seinen weltweiten Kundenstamm besser betreuen und in seine Produktions- und F&E-Standorte, die sich derzeit auf die wichtigsten geografischen Gebiete verteilen, investieren.

Weitere Informationen zu ENNOVI finden Sie unter www.ennovi.com.

Informationen zu ENNOVI:

ENNOVI, ein Partner für Lösungen zur Elektrifizierung der Mobilität, ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Verbindungs- und hochpräzisen Systemlösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen hat sich voll und ganz dem Mobilitätsmarkt verschrieben und kann die Anforderungen von EV-OEMs in Bezug auf Produkte, Verfahren und Fertigung auf globaler Ebene zeitnah erfüllen. ENNOVI beschleunigt die Ideen und Anforderungen von EV-Marktkunden durch ganzheitliche Kompetenzen in den Bereichen Batterieplattform, Strom- und Signalverbindungsbedarf. ENNOVI hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeiter an 15 Standorten weltweit, an denen alle Aktivitäten sozial verantwortlich und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt werden. ENNOVI. Schneller elektrifizieren Weitere Informationen finden Sie unter www.ennovi.com .

Informationen zu Blackstone:

Blackstone ist der weltweit größte Verwalter alternativer Vermögenswerte. Wir sind bestrebt, für unsere Investoren, die Unternehmen, in die wir investieren, und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, positive wirtschaftliche Auswirkungen und langfristige Werte zu schaffen. Wir tun dies, indem wir außergewöhnliche Mitarbeiter und flexibles Kapital einsetzen, um Unternehmen dabei zu helfen, Probleme zu lösen. Unser verwaltetes Vermögen in Höhe von 1 Billion US-Dollar umfasst Anlagewerte, die sich weltweit auf privates Beteiligungskapital, Immobilien, Staatsverschuldungen und Eigenkapital, Infrastruktur, Biowissenschaften, Wachstumskapital, opportunistische Investitionen ohne Anlagebonität, Sachwerte und Sekundärfonds konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackstone.com.

Pressekontakte:

ENNOVI Selvan Wilhelm

Selvan.Wilhelm @ ennovi.com

Ansprechpartner der Agentur:

Publitek USA Erin McMahon

erin.mcmahon @ publitek.com

Publitek Deutschland Carsten Otte

carsten.otte @ publitek.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2236926/ENNOVI_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2236927/Blackstone_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/interplex-gibt-den-start-von-ennovi-einem-geschaftsbereich-fur-die-elektrifizierung-der-mobilitat-bekannt-301946226.html

Rückfragen & Kontakt:

+33 6 74 71 80 47| Erin McMahon,

+1 630.962.7535| Carsten Otte,

+49 (0)4181 968098-80