Neues Service: AK Niederösterreich checkt Ihren Kreditvertrag

AK-Finanzexpert:innen helfen, wenn die Rate nicht mehr stemmbar ist / AK-Wieser: „Banken haben Entgegenkommen stets betont“

St. Pölten (OTS) - Bis zu 50 Prozent höhere Kreditraten – damit haben derzeit unzählige Kreditnehmer:innen in Österreich zu kämpfen. Immer öfter geraten Betroffene an ihre finanzielle Grenze und können kaum noch oder nicht mehr zahlen. Beim Kreditvertragscheck, einem neuen Service der AK Niederösterreich, helfen die AK-Finanzexpert:innen Menschen in finanzieller Schieflage dabei, Handlungsmöglichkeiten rund um ihren Kredit zu finden. „Damit haben die Kreditnehmer:innen eine wichtige und fachlich fundierte Grundlage für alle weiteren Schritte, besonders für die Gespräche mit der Bank“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Jetzt checken lassen!

Am 9. Oktober startet der AK-Kreditvertragscheck. Dabei prüfen Finanzexpert:innen der AK Niederösterreich laufende Kreditverträge und helfen Betroffenen, die individuell geeignetsten Möglichkeiten zu finden, wie die Kreditrate leistbarer werden könnte. Die Termine sind ab sofort online oder telefonisch buchbar. Im Vorfeld können die Unterlagen bei der Terminbuchung hochgeladen oder per E-Mail übermittelt werden.

Banken in der Pflicht

Um tatsächlich eine entlastende Lösung durchzusetzen, ist letztendlich die Zustimmung und Verhandlungsbereitschaft der Bank nötig. „Die Banken haben zugesagt, im Einzelfall Lösungen mit Betroffenen zu finden. Daher dürfte es sicherlich möglich sein, wenn sich Kreditnehmer:innen in finanziellen Schwierigkeiten nun an ihre Bank wenden, um gezielt Verbesserungen auszuhandeln“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Alle Infos zum Kreditvertragscheck und Terminbuchung:

Mo, 9. 10. bis Mi, 11. 10. 2023 und

Mo, 16. 10. bis Do., 19. 10., jeweils 16 bis 19 Uhr

noe.arbeiterkammer.at/kreditvertragscheck

E-Mail: kreditvertragscheck@aknoe.at

Hotline: 05 7171 – 23 300 (Mo - Fr: 9 - 13 Uhr)

