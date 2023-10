Haus der Barmherzigkeit rückt Mitarbeiter*innen in den Fokus

In der neuen Employer Branding Kampagne geben Mitarbeiter*innen Einblicke in die Arbeitswelt der Pflege und Betreuung.

Wien (OTS) - Das Haus der Barmherzigkeit (HB) startet mit Oktober eine Employer Branding Kampagne. Darin gibt das Unternehmen einen realistischen Eindruck der Berufsbilder in der Langzeitpflege und Betreuung um potenzielle Bewerber*innen für die Mitarbeit zu begeistern. Im Zentrum stehen Werte wie Freude, Erfahrung, Expertise, Charakter und Freiraum, die die multiprofessionelle Zusammenarbeit der über 1.900 Mitarbeiter*innen im HB ausmachen. Entwickelt wurde die Employer Branding Kampagne gemeinsam mit Mitarbeiter*innen aus allen Berufsgruppen und mit Unterstützung der Kreativagentur stroblbinder.

Image der Pflege verbessern.

Im Rahmen der Kampagne geben Kolleg*innen des Haus der Barmherzigkeit einen Einblick in ihren beruflichen Alltag. „Unsere neue Kampagne zeigt, wie wir uns von anderen Arbeitgebern unterscheiden und wie hochprofessionell, vielseitig und sinnstiftend die Arbeit im HB ist“, unterstreicht Maria Hämmerle, Leiterin des Bereiches Kommunikation und Fundraising. Während der Pandemie sei vielen klar geworden, welchen wichtigen Beitrag die Menschen in der Langzeitpflege und Betreuung leisten. Das Image des Berufsbildes habe sich hingegen nicht spürbar verbessert. „Die Kampagne soll helfen, das zu ändern und potenziellen neuen Kolleg*innen zeigen, wie großartig es ist, in den verschiedenen Berufen im Haus der Barmherzigkeit zu arbeiten“, so Hämmerle.

„Ich hb Freude. Und einen Job, der sie teilt.“

Herzstück der Kampagne ist das „hb“, das in den Botschaften das Wort „habe“ ersetzt. Damit werden sie mit dem Markenkern des Haus der Barmherzigkeit verknüpft. Die Sujets der Kampagne wie „Ich hb Ideen“, „Ich hb Expertise“, „Ich hb Freiraum“ und viele weitere setzen die Benefits und Möglichkeiten eines Jobs in der Pflege und Betreuung in den Fokus und zeigen Mitarbeiter*innen aus unterschiedlichen Berufsgruppen als Testimonials.

„Mit diesen Botschaften möchten wir zeigen, dass wir ein Arbeitgeber sind, der immer darum bestrebt ist, individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter*innen einzugehen“, betont die Personal-Leiterin Wilma Wiesnegger-Hille. Als Beispiel führt sie flexible Arbeitszeitmodelle an. „Denn das Leben verläuft nicht linear. Wir möchten unseren Kolleg*innen in allen Lebensphasen optimale Arbeitsmöglichkeiten bieten, damit auch dann eine gute Balance aus Job und Privatleben besteht, wenn mehr Zeit für Kinderbetreuung, die Pflege von Verwandten oder einfach auch für sich selbst benötigt wird“, so Wiesnegger-Hille.

Die Kampagne als Teamleistung

Im Vorfeld habe man die Kolleg*innen befragt, was aus ihrer Sicht die größten Stärken des HB sind und warum sie gerne hier arbeiten. Die am häufigsten genannten Themen waren die Freude an der Arbeit, dass viel Gestaltungsspielraum besteht und Expertise eingebracht werden kann, die sinnstiftende Arbeit, der gute Teamzusammenhalt sowie die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und der wertschätzende Umgang. Die Erkenntnisse aus diesem partizipativen Prozess flossen in die Kreation der Kampagne ein.

„Es freut mich ganz besonders, dass bei unserer Kampagne so viele Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Einrichtungen und Berufsgruppen aktiv mitgewirkt haben – sei es bei der Auswahl der Idee, der Festsetzung der Schwerpunkte oder mit ihrem Gesicht nach außen“, betont Verena Kreitner, die den Bereich Personalentwicklung leitet. „Diese Kampagne zeigt authentisch, wer wir wirklich sind und macht deutlich, was das HB auszeichnet“, so Kreitner weiter.

Verbreitung auf allen Kanälen

Die Employer Branding Kampagne umfasst verschiedene Werbeformen, darunter Out-of-Home Werbung, Display Ads, Social Media, eine Videokampagne und zahlreiche interne Aktivitäten. Die Kernbotschaften werden sämtliche Recruiting-Maßnahmen bis ins nächste Jahr begleiten und zusätzlich durch gezielte Media-Schwerpunkte verstärkt. Für die Entwicklung und Umsetzung der Kampagne zeichnet sich die Linzer Kreativagentur stroblbinder verantwortlich, die bereits die Entwicklung des Auftritts des Kinderpflegedomizils „FRIDOLINA“ und des neuen, zeitlich befristeten Wohnangebots „das waberl“ im Haus der Barmherzigkeit begleitete.

Credits: Auftraggeber: Haus der Barmherzigkeit | Agentur: stroblbinder | Fotografie: Sophie Kirchner | Film/Regie: Bright Films

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1250 geriatrische Bewohner*innen. Wir begleiten darüber hinaus rund 430 Menschen mit komplexen Behinderungen in unseren 17 Wohnangeboten, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag. www.hb.at

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Robert Schafleitner

Seeböckgasse 30a, 1160 Wien

01/ 40 199-1321

robert.schafleitner @ hb.at

www.hb.at