3SI Immogroup: Top-Stilaltbau-Projekt „Seisgasse 18“ geht in Verkauf

Verkaufsstart: Hochwertig revitalisierte Altbauwohnungen mit wunderbarem Parkblick in 1040 Wien

Wien (OTS) - Im 4. Bezirk, in idealer und ruhiger innerstädtischer Lage, entwickelt die 3SI Immogroup derzeit exklusive Wohnungen im revitalisierten Jahrhundertwende-Altbau. Die Eigentumswohnungen des Projekts „Seisgasse 18“, hochwertig ausgestattet und mit Wohnflächen bis zu 130 m2, gelangen nun in den Verkauf.

Der 1912 von Josef Sinnenberg errichtete Stilaltbau in der ruhigen Seisgasse bezaubert in vielerlei Hinsicht: Seit der umfangreichen Revitalisierung durch die 3SI Immogroup, die unter anderem die Neuanbringung von Stuck an einer kompletten Fassadenseite vorsah, erstrahlt die über 100 Jahre alte, am Alois- Drasche-Park gelegene Immobilie wie zuletzt nach ihrer Errichtung. Neben der Fassade wurden auch die imposanten Allgemeinbereiche durch die 3SI Immogroup saniert – nun findet das Altbau-Projekt mit der Entwicklung einzelner Wohnungen seinen Abschluss.

Die jetzt in Verkauf gelangenden stilvollen Altbauwohnungen begeistern, neben ihrer hervorragenden innerstädtischen Lage, mit vielfältigen Wohnflächen zwischen 24 m2 und 130 m2, 1 bis 4 Zimmern, erstklassiger Ausstattung, hochwertigem Fischgrätparkett, Fußbodenheizung, Balkonen mit wunderbarem Parkblick und dem einzigartigen Charme des Alt-Wien-Stils in Form von typischen Altbau-Raumhöhen, Altbau-Türen, Deckenstuck und Doppelflügelfenstern.

Die exklusiven Eigentumswohnungen sind ab sofort ab EUR 230.000,- erhältlich. Alle Informationen zu dem Projekt „Seisgasse 18“: www.3si.at/projekte, makler @ 3si.at sowie +43 1 607 58 58 58.

Eckdaten Projekt Seisgasse 18, 1040 Wien

Exklusive Eigentumswohnungen im revitalisierten Wiedener Gründerzeithaus

Ideale innerstädtische Lage | erstklassige Ausstattung | attraktive Raumhöhen | hochwertige Parkettdielen | Fußbodenheizung | Markensanitärprodukte | luxuriöses Feinsteinzeug | Stiltüren „Alt-Wien“ | Balkone mit Parkblick

1- bis 4-Zimmerwohnungen

Wohnflächen: 24 m2 – 130 m2

Kaufpreis: ab EUR 230.000,-

Weitere Informationen: www.3si.at/seisgasse-18

Verkauf: 3SI Makler

Eigentümer: 3SI Immogroup



Rückfragen & Kontakt:

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at