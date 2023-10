Das Herz-Jesu Krankenhaus hat eine neue Geschäftsführerin

Mag. a Elvira Czech, MBA leitet seit 15. September 2023 die Agenden im Herz-Jesu Krankenhaus Wien.

Wien (OTS) - Wien, 4. Oktober 2023 – Mag.a Elvira Czech übernahm am 15. September 2023 die Geschäftsführung im Herz-Jesu Krankenhaus von Mag. David Pötz, MSc, LL.M., der als Geschäftsführer in die Vinzenz Gruppe Wien Holding wechselte.

Elvira Czech bringt langjährige Erfahrung aus dem Sozial- und Gesundheitswesen mit. Nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium an der WU Wien begann sie ihre Karriere in der Managementberatung, bevor sie dann in den Bereich Augengesundheit und inklusive Entwicklungszusammenarbeit zu Licht für die Welt International wechselte. Nach Absolvierung des MBA für Health Care Management an der Executive Academy der WU Wien war sie als Regionalleiterin im Kuratorium der Wiener Pensionistinnen-Wohnhäuser und verantwortete 15 der 30 Häuser zum Leben.



„Die Möglichkeit, zur Gesundheit der Gemeinschaft beizutragen, ist für mich von unschätzbarem Wert und ein wichtiger Antrieb. Im Herz-Jesu-Krankenhaus erbringen wir nicht nur medizinische Leistungen auf höchstem Niveau, wir entwickeln unsere Gesundheitsangebote stetig weiter. Von präventiven Angeboten über die Diagnostik und Behandlung bis zur Nachbetreuung bieten wir somit ein breites Leistungsspektrum, um den heutigen und künftigen Bedürfnissen der Patient*innen bestmöglich zu begegnen,“ so Elvira Czech über ihre neue Aufgabe.

Herz-Jesu Krankenhaus

Das Herz-Jesu Krankenhaus im 3. Bezirk in Wien ist eine orthopädische Fachklinik mit hoher internistischer Expertise in Rheumatologie, Osteologie und Remobilisation. Als eine der größten Kliniken im Bereich Gelenksendoprothetik und gelenkserhaltender Orthopädie bietet sie mit den Abteilungen für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Radiologie, Innere Medizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie eine Rundum-Versorgung für rund 49.000 Patientinnen und Patienten (stationär und ambulant) jährlich. Das Herz-Jesu Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. www.kh-herzjesu.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Im Sinne unserer christlichen Gründer/innen setzen wir uns gemeinsam für ein Gesundheitswesen in Österreich ein, in dem kompetente Medizin und Pflege von Herzen zusammen kommen. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungswunsch, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung.www.vinzenzgruppe.at

