Den europäischen Gedanken leben: Vorhang auf für Europa und Erasmus+

#ErasmusDays2023 von 9.–14. Oktober: 150 Aktivitäten in ganz Österreich

Wien (OTS) - Das beliebte Erasmus-Programm wird von 9. bis 14. Oktober 2023 in ganz Europa vor den Vorhang geholt. In Österreich zeigen Schulen, Kindergärten, Hochschulen, Jugend- und Sportinstitutionen quer durch alle Bundesländer, was Erasmus+ zu bieten hat – mit Ausstellungen, Podcasts, Plakaten, Vorträgen, Flash Mobs und Online-Aktionen. Der OeAD ist die nationale Agentur für die Umsetzung von Erasmus+ und promotet die #ErasmusDays2023 in Österreich.

Als Auftakt besuchte der Geschäftsführer von Österreichs Bildungsagentur OeAD, Jakob Calice, am 3. Oktober 2023 das GRg 16 Maroltingergasse in Wien. Schuldirektorin Elisabeth Gutenberg stellte gemeinsam mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern ihre Erasmus+ Projekte wie auch eTwinning-Projekte vor. Auch Ernst Gesslbauer, Direktor für das Programm Erasmus+ in Österreich im OeAD und die zuständige Bereichsleiterin für Erasmus+ Schulbildung, Ursula Panuschka, konnten sich von der Wirkung von Erasmus+ überzeugen.

Jakob Calice, OeAD-Geschäftsführer und ehemaliger Erasmusstudent, hebt hervor: „Voneinander lernen und neugierig werden: Erasmus+ prägte mehr als eine Generation von Europäerinnen und Europäern. Über 13 Mio. Menschen entdeckten mit dem EU-Programm Europa und die Welt. Sie schlossen Freundschaften, lernten, lehrten, arbeiteten und nahmen Impulse für ihre Zukunft mit. Wir kennen in Österreich viele Persönlichkeiten in der Bildungs- und Wissenschaftsszene, in der Politik und Wirtschaft, die noch heute begeistert an ihre Auslandsaufenthalte denken. Sie leben den europäischen Gedanken in ihrer Tätigkeit.“

„Außerschulische Lernorte sind ein fixer Bestandteil unserer Schultradition“, sagt die Direktorin des GRg 16 Maroltingergasse Elisabeth Gutenberg. „Erasmus+ und eTwinning verbindet mit Europa und darüber hinaus. Freundschaften entstehen, Ideen werden ausgetauscht und Wissen wird geteilt.“

Studierende besuchen seit dem Schuljahr 2010/2011 ihre ehemalige Schule und erzählen den Schülerinnen und Schülern von ihren Auslandsaufenthalten. Mit diesem Programm „Erasmus Back to School“ konnten bereits mehr als 18.000 Jugendliche im Rahmen von über 630 Schulbesuchen vertiefte Informationen aus erster Hand erfahren.

Challenge #ErasmusAktiv – für Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Der Klimawandel und seine Folgen machen nicht an Ländergrenzen halt. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind deshalb Zukunftsthemen, die auch im EU-Programm Erasmus+ eine zentrale Rolle spielen. Jede und jeder von uns kann dazu einen Beitrag leisten. Im Rahmen der #ErasmusDays2023 können Einzelpersonen und Gruppen zeigen, welchen Beitrag sie zu Umwelt- und Klimaschutz leisten – und gewinnen.

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, betont anlässlich der ErasmusDays: „Erasmus+ ist mehr als ein Programm. Es ist ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union und zum europäischen Miteinander. Junge Menschen bekommen durch Auslandsaufenthalte die Möglichkeit, Europa zu erleben und von anderen Kulturen zu lernen. Davon profitieren sie ein Leben lang. Zudem sind es auch genau solche Erfahrungen der grenzüberscheitenden Bildung und des kulturellen Austausches, die dazu beitragen, unsere europäische Identität weiter zu stärken.“

Über Erasmus+

Erasmus+ ermöglicht Auslandsaufenthalte, fördert europäische und globale Kooperationen und gibt der österreichischen Bildungs- und Jugendpolitik internationale Impulse. Erasmus+ bietet Mobilitäts- und Kooperationsmöglichkeiten in der Hochschulbildung, beruflichen Aus- und Weiterbildung, Schulbildung (einschl. frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung), Erwachsenenbildung, Jugendarbeit sowie im Sport – innerhalb Europas und teilweise auch weltweit.

In der aktuellen Programmgeneration 2021 bis 2027 von Erasmus+ investiert Europa 28,4 Mrd. Euro in den europaweiten und internationalen Austausch. Österreich erhält von 2021 bis 2027 rund 666 Mio. Euro für Erasmus+ und das ESK aus dem Fördertopf der Europäischen Union. 331.000 Menschen aus Österreich aus allen Bildungsbereichen, aus Jugend und Sport sollen laut Prognose in der aktuellen Programmperiode Erfahrungen im Ausland sammeln.

