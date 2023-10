Stadt Wien startet siebte Runde des Traineeprogrammes mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit

Stadt Wien setzt Erfolgskurs fort: Start der siebten Runde des Traineeprogrammes

Wien (OTS) - Die Erfolgsgeschichte des Traineeprogrammes der Stadt Wien und ihrer Unternehmen, das seit 2012 junge Talente fördert, geht in die nächste Runde. Der siebte Durchgang des Programms wurde nun offiziell im Wiener Rathaus mit dem Schwerpunkt "Das Wien von Morgen: klimagerecht und sozial nachhaltig " gestartet. Personal- und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Magistratsdirektor Dietmar Griebler begrüßten gemeinsam mit zahlreichen Führungskräften die Trainees dieses Jahrgangs. Dies verdeutlicht die Bedeutung, die die Stadt Wien diesem Programm beimisst und das Engagement, junge Talente willkommen zu heißen und zu fördern.

Mit über 360 Bewerber*innen verzeichnete das Traineeprogramm erneut einen neuen Bewerber*innenrekord. Zehn vielversprechende Trainees wurden nach Interviews und einem Assessment Center ausgewählt. Sie repräsentieren unterschiedliche Fachgebiete, darunter Data Science, Architektur, Raumplanung, Soziale Arbeit, Gesundheitsmanagement und Sozioökonomie und teilen eine starke Affinität zu urbanen Themen im Kontext der Nachhaltigkeit und des sozialen Engagements.

Das Traineeprogramm der Stadt Wien bietet diesen jungen Talenten die Möglichkeit, ihr Wissen in drei verschiedenen Stationen über einen Zeitraum von 15 Monaten zu vertiefen und praktische Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung zu sammeln. Dabei steht nicht nur die fachliche Entwicklung im Vordergrund, sondern auch der Austausch und die Vernetzung zwischen den Teilnehmer*innen und den bestehenden Mitarbeiter*innen der Stadt und ihrer Unternehmen. Hier nehmen 13 weitere Kolleg*innen der Stadt bzw. Unternehmen der Stadt am Rahmenprogramm teil und verstärken somit den Blick auf die gesamte Stadt.

„Das Traineeprogramm ist für uns eine gute Möglichkeit, engagierte junge Menschen für die Arbeit bei der Stadt Wien zu begeistern“, betont Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wir sind als Stadtverwaltung jetzt und in den nächsten Jahren intensiv auf der Suche nach neuen Mitarbeiter*innen, dieses Programm ist ein wichtiger Baustein unserer Job-Offensive!“

Das Rahmenprogramm des Traineeprogramms beinhaltet nicht nur fachliche Weiterbildung, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung und die Möglichkeit des Austausches mit spannenden Persönlichkeiten der Stadt. Die Trainees können zudem von der Vernetzung mit anderen internationalen Trainee-Initiativen profitieren. So ist beispielsweise im Zuge des Programms eine zweitägige Studienreise nach Hamburg geplant, bei der die Trainees und internen Teilnehmer*innen weitere Einblicke in urbanen Herausforderungen und Lösungen gewinnen werden.

Der Schwerpunkt des diesjährigen Traineeprogramms spiegelt die drängende Notwendigkeit wider, nachhaltige Lösungen für die Stadt Wien zu entwickeln. Der Themenschwerpunkt "Das Wien von Morgen: klimagerecht und sozial nachhaltig" schlägt dabei die Brücke zwischen den Themen, die für junge Menschen von größter Bedeutung und Interesse sind, und den wohl wichtigsten Zukunftsthemen unserer Stadt.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Traineeprogramms der Stadt Wien ist die Tatsache, dass sehr viele Trainees nach erfolgreicher Absolvierung des Programms in ein fixes Dienstverhältnis übernommen werden. Damit wird nicht nur ihre individuelle berufliche Entwicklung gefördert, sondern auch die „nachhaltige“ Unterstützung der Stadt durch hochqualifizierte Fachkräfte sichergestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Leeb

Kommunikation Magistratsdirektion

Tel.: +43-1-4000-82125

Mail: stefan.leeb @ wien.gv.at