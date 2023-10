KV-Verhandlungen Sozialwirtschaft: Forderungsübergabe konstruktiv verlaufen

Sozialwirtschaft Österreich möchte Versorgung durch einen überhöhten Abschluss nicht gefährden – Marschitz: „Wir werden uns die Forderungen genau ansehen und durchrechnen“

Wien (OTS) - Die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ), Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen, hat heute Dienstag, 3. Oktober 2023, die Kollektivvertragsverhandlungen 2024 im Rahmen der Forderungsübergabe mit den Gewerkschaften begonnen. SWÖ-Geschäftsführer Walter Marschitz sieht den Auftakt zu den Verhandlungen zwar „durchaus konstruktiv“, betont aber gleichzeitig, „dass aufgrund der Teuerung der Verhandlungsspielraum über die Inflationsabgeltung hinaus äußerst eng ist“. ****

Hauptziel der Arbeitgeber sei gemäß Marschitz, dass man zu einem Abschluss kommt, der die Versorgung im Sozial- und Gesundheitsbereich in Österreich nicht gefährdet. „Die derzeitige Inflation von 8,8 Prozent abzugelten ist eine Sache zu der wir uns als Arbeitgeber grundsätzlich bekennen aber die geforderte Erhöhung um 15 Prozentpunkte ist etwas, was sicher nicht realisierbar ist“, erklärt Marschitz.

Schließlich trage man als Arbeitgeberverband auch Mitverantwortung für ein ordnungsgemäße Versorgung aller Menschen in Österreich. „Wir bieten jedem Menschen in Österreich, der Not hat, eine ausgezeichnete Dienstleistung an. Dies wollen wir auf keinen Fall gefährden“, warnt Marschitz vor einem Abschluss, der viele Betriebe finanziell überfordern würde.

„Wir werden in den nächsten zwei Wochen die Forderungen der Gewerkschaften entsprechend bewerten und danach in die konkreten Verhandlungen einsteigen“, resümiert Marschitz. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 17. Oktober 2023 angesetzt. Weitere Termine sind für den 15. und 27. November 2023 vorgesehen. (ast)

