Green Economy Report: „Die Transformation der Wirtschaft hat begonnen“

Grüne Wirtschaft begrüßt Startschuss der Wiener Wirtschaftskammer auf dem Weg Richtung Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - Die Grüne Wirtschaft begrüßt einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur dringend notwendigen Veränderung und Klimaneutralität der Wiener Wirtschaft. Der heute vorgestellte „Vienna Green Economy Report 2023/2024“ analysiert die aktuelle Situation in Wien in den Schlüsselbereichen Energie, Mobilität, Kreislaufwirtschaft und Immobilien und zeigt erfolgversprechende Wege in eine nachhaltige Zukunft auf. Der Bericht geht auf eine Initiative der Grünen Wirtschaft zurück.

„Nach unserer jahrelangen Lobbyarbeit beschäftigt sich die Wiener Wirtschaftskammer nun endlich mit ökologischem und sozial fairem Wirtschaften. Wir arbeiten auch weiterhin gerne Seite an Seite an der Transformation für alle Mitgliedsbetriebe mit“, sagt Sonja Franzke, Regionalsprecherin der Grünen Wirtschaft Wien. „Wir werden auch darauf schauen, dass der heute gestartete Prozess weitergeht. Die Anzahl der erfolgreichen Transformations-Stories soll von Jahr zu Jahr steigen, im besten Fall exponentiell.“

Insbesondere freut sich die Grüne Wirtschaft über die Einrichtung einer eigenen Koordinationsstelle für nachhaltige Entwicklung in der Wirtschaftskammer.

Die Grüne Wirtschaft setzt sich für eine lokale, nachhaltige und faire Wirtschaft ein, die verantwortungsvoll mit natürlichen Ressourcen umgeht und die Umweltbelastung minimiert.

Veränderung geht vom Menschen aus

Stellvertretend für viele engagierte Unternehmen berichteten heute einige Führungskräfte offen und ausführlich darüber, was sie in ihren Unternehmen bereits umgesetzt haben und was noch vor ihnen liegt.

„Die heutige Tagung hat mir einmal mehr gezeigt: Veränderung geht vom Menschen aus“, sagt Maria Lackner, Mitglied der Arbeitsgruppe Klima und Delegierte zum Wiener Wirtschaftsparlament. „In den Unternehmen, in denen die Menschen bereit sind für Veränderungen und gemeinsam mit allen Stakeholdern ihre Firmen in eine enkeltaugliche Zukunft führen wollen, funktioniert überraschend viel. Die Klimaneutralität rückt immer näher. Diese Entwicklung gilt es zu fördern und zu unterstützen, statt sie zu bremsen.“



Der „Vienna Green Economy Report“ wird in Zukunft jährlich veröffentlicht, um den Fortschritt auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu dokumentieren und weiterhin innovative Lösungsansätze zu entwickeln.

Rückfragen & Kontakt:

Grüne Wirtschaft

Lukas Elsler

PR & Kommunikation

+43 664 13 76 486

lukas.elsler @ gruenewirtschaft.at

https://gruenewirtschaft.at