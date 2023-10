SPÖ-Forschungssprecherin Oberrauner gratuliert Ferenc Krausz zum Nobelpreis für Physik

Nobelpreis für Krausz ist Qualitätszeichen für Grundlagenforschung in Österreich

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Forschungssprecherin Petra Oberrauner gratuliert dem österreichisch-ungarischen Physiker Ferenc Krausz, der heute den Nobelpreis für Physik für seine Forschungen im Bereich der Attosekundenphysik erhalten hat: „Herzlichen Glückwunsch zu dieser außerordentlichen Forschungsleistung und den verdienten Erhalt des weltweit bedeutendsten Wissenschaftspreises. Es freut mich besonders, dass damit nach dem Quantenphysiker Anton Zeilinger 2022 auch in diesem Jahr ein Physiker den Nobelpreis erhält, der an österreichischen Universitäten gewirkt und hier seine nun ausgezeichneten Forschungen entscheidend voranbringen konnte. Diese weltweit bedeutende Auszeichnung ist ein weiteres Zeichen dafür, welch internationale Relevanz und Qualität die Grundlagenforschung in Österreich hat“ **** (Schluss) ts/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at