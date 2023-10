FPÖ – Graf: „Österreich ist stolz auf Ferenc Krausz!“

Physik-Nobelpreis bleibt fest in rot-weiß-roter Hand

Wien (OTS) - Nach dem Quantenphysiker Anton Zeilinger 2022, stammt auch einer der diesjährigen Nobelpreisträger im Fach Physik aus Österreich. Mit dem österreichisch-ungarischen Wissenschafter Ferenc Krausz wurde ein Experte auf dem Gebiet der Attosekundenphysik heute mit dem wohl bedeutendsten Preis ausgezeichnet. Den Grundstein für seine Auszeichnung legte Krausz an der Technischen Universität Wien, wo es ihm erstmals gelungen ist, Lichtblitze im Attosekundenbereich zu erzeugen, um damit die ultraschnellen Bewegungen von Elektronen sichtbar zu machen. NAbg. Martin Graf, FPÖ-Wissenschaftssprecher und Vorsitzender des parlamentarischen Wissenschaftsausschusses, gratulierte dem frischgebackenen Nobelpreisträger: „Die Freude ist groß, ganz Österreich kann stolz sein, auch wenn man sagen muss, dass Ferenc Krausz diesen Erfolg nicht wegen, sondern trotz der Wissenschaftspolitik in Österreich gelungen ist. Es ist auch bedenklich, dass wir derart herausragende Wissenschafter nicht in Österreich halten können.“

Graf verwies auch darauf, dass es unter ÖVP-Wissenschaftsminister Polaschek zu einer Schlechterstellung der Universitäten gekommen sei. Die Hochschulpolitik des Ministers sei alles andere als zukunftsweisend, die unter FPÖ-Regierungsbeteiligung begonnene Umstellung der Finanzierung in eine echte Studienplatzfinanzierung bei gleichzeitiger Erhöhung des kompetitiven Anteils im Finanzierungsstrang ‚Forschung‘ habe Polaschek gänzlich abgedreht, kritisierte der FPÖ-Wissenschaftssprecher.

