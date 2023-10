FPÖ – Hafenecker: „Walter Seledec war einer der letzten großen Journalisten beim ORF!“

Tiefes Mitgefühl für Freunde und Familie

Wien (OTS) - Tief betroffen vom Tod von Walter Seledec zeigte sich heute FPÖ-Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker: „Er war eine Institution im ORF und übte fast zehn Jahre lang die Funktion des zentralen Chefredakteurs am Küniglberg aus. Er war einer der letzten großen Journalisten beim ORF und wurde für seine Arbeit auch mit dem Silbernen Verdienstzeichen der Republik Österreich und dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Wien ausgezeichnet. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden.“

Seledec war Brigadier und engagierte sich auch für die Weiterentwicklung des Österreichischen Bundesheers. So war er sowohl in der Bundesheer-Reformkommission als auch in der parlamentarischen Bundesheer-Beschwerdekommission vertreten.

„Obwohl Seledec aus seiner Zugehörigkeit zur FPÖ kein Geheimnis machte, gelang es ihm beruflich aber trotzdem immer, jene Neutralität, Unabhängigkeit und Objektivität zu leben, die der ORF ausstrahlen soll“, so Hafenecker abschließend.

