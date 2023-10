Stocker: „Ludwig tanzt Babler auf der Nase herum“

Bürgermeister Ludwig versucht die Transparenz und Konsequenzen zu verhindern, die SPÖ-Chef Babler gefordert hat

Wien (OTS) - „Wiens Bürgermeister Michael Ludwig tanzt seinem eigenen Parteichef Andreas Babler auf der Nase herum. Aus meiner Sicht ist der Persilschein der Wiener SPÖ auch eine Ansage an den eigenen Parteivorsitzenden Babler. Denn die Wiener SPÖ vermittelt nicht nur dem Mitbewerber, dass man die eigenen Leute zu 100 Prozent deckt, sondern auch Babler soll von Ludwig in seine Schranken verwiesen werden. Wenn sich die Wiener SPÖ jetzt in einer eiligst durchgeführten ‚Prüfung‘ von allen Vorwürfen selbst freispricht, noch bevor es zu einer unabhängigen Prüfung kommen konnte, ist das vor allem der Versuch, die eigene Parteilinie zu diktieren und genau das Gegenteil dessen, was Babler in der Kleingarten-Causa gefordert hat. Die Vorwürfe der persönlichen Bereicherung konnte die SPÖ bisher nie glaubhaft ausräumen“, kommentiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, die Grundstücksdeals von SPÖ-Politikern in Wien.

„Abgesehen davon, dass die SPÖ Wien hier quasi versucht, sich selbst freizusprechen, bleiben auch andere Fragen offen: Wie lange standen die einzelnen SPÖ-Politiker auf den Wartelisten? Wie haben sie ihre vorteilhaften Plätze auf den Wartelisten erreicht? Und wie ist es möglich, dass die Nationalratsabgeordnete Bayr gleich zwei jener Grundstücke kaufen konnte, von denen ein Wiener nur träumen kann?“, fragt sich Stocker und stellt abschließend fest: „Jedenfalls schauen Aufklärung und Konsequenzen, wie sie Andreas Babler gefordert hat, anders aus. Die Konkurrenz zwischen Bablers Träumereien und Ludwigs Realpolitik ist kein Novum. Bereits die Miet- und Gebührenerhöhungen Ludwigs, die zeitgleich zu Bablers Forderungen nach Entlastung für die Mieter im Bund erfolgten, waren eine klare Dominanzgeste Ludwigs gegen den eigenen Parteichef. Ludwig ist es egal, wer unter ihm Parteichef ist.“



