„Lange Nacht der Museen“ im Museum Niederösterreich und im Egon-Schiele-Museum

Kreativprogramm und Kuratoren-Führungen geplant

St. Pölten (OTS) - In der „Langen Nacht der Museen“ am 7. Oktober gibt es auch in St. Pölten und Tulln neben einem umfangreichen Rahmenprogramm insgesamt acht laufende Ausstellungen zu entdecken. Im „Haus der Geschichte“ in St. Pölten stehen Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler bis 23 Uhr für Fragen zur Verfügung. Um 19 Uhr startet Kurator Christian Rapp durch die neue Sonderausstellung „Zimmer frei! Urlaub auf dem Land“. Die Museumstour um 21 Uhr führt durch die Dauerpräsentation des „Hauses der Geschichte“. Auch die Sonderausstellung „Aufsässiges Land. Streik, Protest und Eigensinn“ ist zu sehen.

Auch im „Haus für Natur“ stehen Naturvermittlerinnen und Naturvermittler bis 23 Uhr Rede und Antwort. Von 18 Uhr bis 21.30 Uhr werden bei der Kreativstation lustige Fledermäuse gebastelt. Auch bei „Check den Schreck“ von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr ist speziell das junge Publikum gefragt. Um 20 Uhr findet eine Führung durch die Sonderausstellung „Heraus mit der Sprache! Wie Tiere & Pflanzen kommunizieren“ statt.

Im Egon-Schiele-Museum können sich Schiele-Fans allen Alters von 18 Uhr bis 21 Uhr im Atelier oder mit dem Atelier to go (auch in der Kids-Edition) kreativ betätigen. Der geführte Museumsrundgang um 21 Uhr präsentiert in Kurzform alles, was es in diesem kleinen Museum heuer zu sehen gibt. In der Schatzkammer erwarten die Besucherinnen und Besucher teilweise wenig bekannte aber hochkarätige Frühwerke des Künstlers unter dem Titel „Egon Schiele. Blicke“. Im Obergeschoß präsentiert eine kleine Sonderschau Egon Schieles Künstlerfreund Erwin Osen. Ebenfalls im Obergeschoß kommen Schiele-Forscher, die Familie Leopold, die Texanerin Alessandra Comini sowie in fünf audiovisuellen Lebensstationen unter dem Motto „Egon Schiele privat“ sogar Egon Schieles Schwestern Melanie und Gerti sowie seine Schwägerin Adele Harms zu Wort.

Nähere Informationen unter 02742/908090-0, E-Mail info @ museumnoe.at, bzw. beim Museum Niederösterreich, Mag. Florian Müller, Telefon 0664/60499-911, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, https://www.museumnoe.at/, https://www.schielemuseum.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse