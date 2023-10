KORREKTUR zu OTS0077 vom 03.10.2023 "AK-Kinderbetreuungsatlas 2023: Trotz positiver Trends ist das Kinderland Nr.1 noch in weiter Ferne"

Pressekonferenz

Korrektur zu OTS_20231003_OTS0077

Linz (OTS) - Leider wurde bei der heutigen Einladung zur AK-Pressekonferenz "AK-Kinderbetreuungsatlas 2023: Trotz positiver Trends ist das Kinderland Nr.1 noch in weiter Ferne" am 6. Oktober 2023 der Ort vergessen.



Die PK findet in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, statt.





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Hans Promberger

+43 (0)50 6906 2161

hans.promberger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at