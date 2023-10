SPÖ-Silvan/Bahr: „AMS-NÖ-Chefin Kern sperrt nun auch Verein J.O.B. in Waidhofen/Ybbs zu!“

Nach Aus für Projekt Eibetex im Waldviertel setzt Ex-ÖVP-Bundesrätin Kern ihren Kahlschlag im Ybbstal fort

Wien (OTS/SK) - Mehrere AMS-Beschäftigungsprojekte stehen derzeit offenbar vor einer Schließung. Nachdem kürzlich verkündet wurde, dass das Projekt Eibetex im Waldviertel geschlossen wird, folgt nun mit der Schließung des Vereins J.O.B die nächste Hiobsbotschaft. SPÖ-Abgeordneter zum Nationalrat Rudolf Silvan ist wütend: „Die ehemalige ÖVP-Bundesrätin und nunmehrige AMS-NÖ-Chefin Sandra Kern setzt ihren bedingungslosen Kahlschlag nun offensichtlich im Ybbstal fort!“ Der Abgeordnete bringt nun eine parlamentarische Anfrage an Arbeitsminister Kocher ein. ****

Die zentrale Aufgabe von J.O.B ist die Förderung der Beschäftigung und Ausbildung von Frauen und Männern im erwerbsfähigen Alter zur nachhaltigen (Re)Integration in den Arbeitsmarkt. „Diese Aufgabe hat der Verein J.O.B., der von AMS, Land NÖ und von der Stadt Waidhofen an der Ybbs gefördert wird, bisher mit Bravour gemeistert. Im Vorjahr konnten über 52 Prozent der Beschäftigten in den Arbeitsmarkt integriert werden, damit ist der Verein J.O.B. in Niederösterreich eines der führenden Projekte in diesem Bereich“, erklärt Waidhofens Vizebürgermeister Armin Bahr.

Gewerkschafter Silvan warnt davor, dass Kern nun weitere Projekte in ganz Niederösterreich schließen könnte. Er fordert deshalb ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher und die zuständige FPÖ-Landesrätin in Niederösterreich Susanne Rosenkranz auf, diesen schwarz-blauen Kahlschlag von Kern umgehend zu beenden und ein Machtwort zu sprechen, denn: „Es kann nicht sein, dass die schwarz-blaue Koalition auf Landesebene immer auf die Schwächsten und Ärmsten losgeht“, so Silvan.

SERVICE: Aus den Leitlinien des Vereins J.O.B.: Das Konzept von J.O.B. basiert auf einem Zwei-Säulen-Modell. Eine J.O.B–Säule bildet die Beschäftigung in Bereichen wie Elektro-Altgeräte-Zerlegung, Mithilfe im Wertstoffsammelzentrum der Stadt Waidhofen/Ybbs, Pflege des regionalen Grün- und Erholungsraumes bzw. des J.O.B–Gartens oder Tätigkeiten im Magistratsbereich. Die andere J.O.B–Säule bildet die Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Die Projektteilnehmer*innen können ankommen und Fuß fassen, sie erhalten Struktur, innerhalb derer sie Perspektiven entwickeln und sich Ziele setzen können.



Das vollständige Leitbild und weiterführende Informationen finden Sie hier: https://vereinjob.at/downloads

