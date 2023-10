AVISO 09.10. 18:30 Diskussionsveranstaltung „Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Bodenverbrauch und Ernährungssouveränität“

Wien (OTS) - Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen, und Heide Sequenz, Landtagsabgeordnete der Grünen Wien, laden zur Diskussionsveranstaltung „Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Bodenverbrauch und Ernährungssouveränität“ ein.

Boden ist eine endliche Ressource, die für uns Menschen in vielerlei Hinsicht überlebensnotwendig ist: Als Anbau- und Weidefläche für für unsere Nahrung, als Baugrund für unsere Häuser und als wertvoller CO2 Speicher in unserem Kampf gegen die Klimakatastrophe. Im Ausgleich dieser vielfältigen und legitimen Interessen muss die Politik einen Balanceakt vollführen.

Gerade in den letzten Jahren wird das Thema immer brisanter. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine führte zu Sorgen um die Ernährungssicherheit und in der Diskussion um das EU Gesetz zur Wiederherstellung der Natur fürchteten Teile der Landwirtschaft um ihre Erträge. Während dessen werden in Österreich täglich 12 Hektar an fruchtbarem Boden zubetoniert und gehen so für Landwirtschaft und Umwelt- und Naturschutz unwiederbringlich verloren.

In Metropolen wie Wien zeigt sich die Brisanz des Themas insbesonders in den Außenbezirken, die besonders stark von Bodenspekulation und dem Konflikt zwischen den verschiedenen Interessensgruppen betroffen sind.

Am Podium:

Isabella Lang, Geschäftsleitung ÖBV Via Campesina Austria

Thomas Waitz, Grüner EU-Abgeordneter, Forst- und Landwirt

Norbert Walter, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien

Moderation: Heidi Sequenz, Grüne Landtagsabgeordnete

Zeit: Montag, 9. Oktober 18:30 Uhr

Ort: Restaurant Jussi / Gärtnerei Kalch (Langobardenstraße 121, 1220 Wien)

